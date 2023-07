El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a 17 días del proceso para elegir a la nueva coordinadora o coordinador en defensa de la transformación no ha habido problemas porque las seis corcholatas, no le quitan el tiempo, pues se han portado muy bien, con mucha urbanidad política.

“La verdad que en estos días que esta el proceso para ver quien me va a sustituir en la dirección de transformación, no ha habido ningún problema, no me quita tiempo, se han portado muy bien los que aspiran a ser dirigentes, con mucha urbanidad política”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo reiteró en septiembre próximo entregará la estafeta como dirigente del movimiento y en septiembre de 2024 concluirá su sexenio.

Lee también También las "corcholatas" se suman a la nueva red social Threads

“Y no quiero dejar obras pendientes, estamos avanzando, en lo social está bien, ya está terminado de consolidar todos los programas del bienestar”.

















maot