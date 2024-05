El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir del 2 de septiembre comenzará izar banderas blancas en materia de salud, estado por estado, para poner el marcha el nuevo sistema IMSS-Bienestar.

“Desde el día 2 de septiembre vamos a comenzar a izar la bandera blanca en salud, estado por estado, hasta el 14, que vamos a concluir en Chiapas que cumple 200 años”.

Señaló que para el último mes de su mandato tiene que estar listos los más 11 mil centros de salud y 600 hospitales del IMSS-Bienestar con médicos, especialistas, equipos y medicamentos gratuitos y de calidad para todas las personas sin seguridad social.

Lee también El Seguro Social contrata mil 540 médicos familiares

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo aseguró que esa es una de las diferencias con el grupo conservador porque ellos son partidarios de la privatización de la salud y de la educación, que todo se tenga que pagar.

“Esas son nuestras diferencias de fondo, no eso de que vamos a terminar con la propiedad privada o que vamos a quitarles las casas, no, no, no, se padecía en México de una banda de malhechores, ese era el problema”.

El presidente López Obrador aseguró que el ideal es llegar a un Estado de Bienestar, es decir, que los mexicanos tengan protección desde la cuna a la tumba. “Eso no lo comparten los conservadores, no les gusta la gratuidad”.

Lee también Se han recuperado 90 hospitales que estaban abandonados en el país: IMSS









































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot