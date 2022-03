AMLO. Analiza transmitir informe de labores sin violar veda electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analiza la forma de transmitir su informe de labores correspondiente al año 2022 sin violar la veda electoral.

En la conferencia matutina de este miércoles, puntualizó que si se le solicita no transmitirlo, no lo hará, pero lo haría después.

"Vamos a buscar la forma de que no se viole ninguna norma, si nos piden que no se transmita, no lo transmitiríamos, le pediríamos a ustedes nada más o a lo mejor tampoco y lo hacemos cerramos, ya después que pase (la veda) lo transmitimos, o a lo mejor lo hago aquí en la mañanera", explicó.

Lee más: AMLO anuncia para el 12 de abril primer informe de labores en 2022

Recordó que el informe se realizaría el 12 de abril, dos días después de la revocación de mandato.

Otra de las opciones, planteó, es que el informe no se transmita sólo en las seis entidades donde habrá elecciones.

"Puede ser que se bloquee en esos estados, vamos a ver, lo que queremos es no dar motivo para que nos acusen de violar las normas", expresó.

El titular del ejecutivo recordó que el comentario que hizo ayer, respecto de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su contra, por la que le ordenó el retiro de su Tercer Informe de Gobierno de cuentas oficiales de internet, realizado el 1º de diciembre de 2021, se refería a Jesús Ramírez Cuevas, pues hubo quienes pensaron que se refería a su hijo Jesús.

“Ayer que publiqué esta resolución me refería a Jesús Ramírez Cuevas, porque algunos pensaron que me refería a mi hijo, era Jesús Ramírez y Jessy, pero sí, es que se publicó la resolución en la página del gobierno, pero replicaron de que no se había publicado en mi página, y lo que seguía era una multa y luego de la multa un arresto de 36 horas y yo dije no", señaló.

maot