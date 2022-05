AMLO amaga con no ir a Cumbre de las Américas en protesta si se excluyen países del encuentro

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó en que si hay exclusiones de países en la próxima Cumbre de America, a celebrarse en Estados Unidos, no asistiría como protesta e invitará una representación en su lugar.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que el mensaje que enviaría con su ausencia es el de una protesta “porque no quiero que continué la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, soberbia y manifestarme por la fraternidad universal”.

Lee también Presidente de Cuba agradece llamado de AMLO a poner fin al bloqueo de EU sobre la isla

El presidente López Obrador aseguró que no son tiempos de confrontación, sino para hermanarnos y aunque los países tengan diferencias, éstas se pueden resolver por medio del diálogo y escuchando a las partes.

Descartó que con esta decisión impacte de manera negativa en la relación con Estados Unidos, ni con el presidente de esa nación, Joe Biden.

“No, somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. No creo, no creo, él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso, pero además todavía falta para la Cumbre, y podemos llegar a un acuerdo”.

Lee también Biden y AMLO acuerdan trabajar por el desarrollo en Centroamérica y el sur de México

jabf