Al anunciar que Telecom se transformará en “Financiera para el Bienestar” para remesas y créditos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en su conferencia de este jueves en Palacio Nacional se pusiera el corrido “La Jaula de Oro”, de Los Tigres del Norte a dueto con Juanes.

En el Salón Tesorería, López Obrador recordó el tema de Los Tigres del Norte y la puso “para nuestros paisanos”.

“Aquí estoy establecido

En los Estados Unidos

Diez años pasaron ya

En que cruce de mojado

Papeles no he arreglado

Sigo siendo un ilegal”, se escuchó en la mañanera de López Obrador.

“De que me sirve el dinero

Si estoy como prisionero

Dentro de esta gran nación

Cuando me acuerdo hasta lloro

Aunque la jaula sea de oro

No deja de ser prisión”, también dice el tema.



AMLO pide que se ponga "Somos más americanos"

Apenas el 5 de mayo pasado, en el marco de la Batalla de Puebla, el presidente de México pidió que sonara el corrido “Somos más americanos”, “con permiso” de Los Tigres del Norte.

“Todos somos viajeros, caminantes, migrantes, que hay que respetar. Hace dos días hablé, porque me llamó la atención la declaración del ciudadano gobernador (de Texas) y lo respeto, pero creo que está mal en su política.

“Hablé del corrido de Los Tigres del Norte, que dice, palabras más, palabras menos: 'yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, somos más americanos'. Vamos a escucharla, vamos a ponerla, porque esto ayuda a entender las cosas. Es como una clase”, dijo en esa ocasión.

