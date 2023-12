El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien lo sustituirá en la Presidencia en 2024, si el pueblo así lo decide, será una persona con convicciones, honesta y una garantía de que México seguirá su camino ascendente.

“Quien me va a sustituir es muy probable, aunque va a depender del pueblo, es una persona con convicciones y honesta, que me tiene muy tranquilo, porque me va a quitar la carga y es una garantía de que nuestro querido México seguirá su camino ascendente”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó que ha luchado por sus ideales más de 50 años y que una vez que entregue la banda presidencial en 2024 cerrará su ciclo en la política y en la vida pública del país.

Aseguró que se ve mal seguir opinando de política una vez que se tuvo la oportunidad y el tiempo para cambiar las cosas.

“Es un error pensar que uno va a seguir después de que tuvo la dicha enorme de gobernar un país como México, con un pueblo tan bueno, y seguir ahí opinando, si ya tuvo uno su momento, su tiempo, se ven muy mal, ya no es el momento”.





























maot