AMLO afirma que avaló la liberación del hijo del “Chapo” porque “no se trata de masacres”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la decisión que se tomó el día de ayer, de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tuvo su respaldo porque la situción se tornó difícil y la vida de muchos ciudadanos estaba en riesgo.

A pregunta expresa sobre qué se valoró, cuál fue los argumentos que tuvieron las Fuerzas Federales para dejar en libertad a un presunto criminal, el presidente de la República respondió que tanto el secretario de la Defensa, el secretario de Marina como el secretario de Seguridad, "se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos"

“Me informaron por la tarde que hoy van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo esto comenzó alrededor de las 3 de la tarde un poco más. Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del gabinete seguridad para darle seguimiento a todo este asunto.

“El secretario de la Defensa, el secretario de Marina y el secretario de Seguridad, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos”.

El mandatario agregó: “Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas.

“Ellos tomaron esa decisión y la respaldé. Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero como ya lo expliqué, fue una reacción muy violenta y se ponía el riesgo la vida de mucha gente.

Desde Oaxaca, el presidente explicó que esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos.

“Es que no se puede apagar el fuego con el fuego. esa es la diferencia de esta estrategia en relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra.

“La estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio, eso ya no lo queremos. Nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, no es fácil es un proceso, no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema, tenemos que enfrentar dos mafias: la delincuencia del cuello blanco, también dañina, que se arraigó y las estamos combatiendo y las bandas de la delincuencia llamada organizada. eso es lo que enfrentamos, pero con honestidad, con justicia vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país”.

