El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay quienes le reclaman que ya no saque cosas del pasado, que se ponga a trabar y arregle el problema de inseguridad, pero “cómo no voy a revisar el pasado el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber a dónde va".

“Hay que estar recordando, porque los medios de información callan, quieren que se produzca una especie de amnesia colectiva. Hay quienes me reclaman: ´ya no esté sacando cosas del pasado, póngase a ver como saca el problema de la inseguridad y la violencia, póngase a trabajar, ya no esté echándole la culpa a los que se fueron´, pero como no voy a revisar el pasado el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber a dónde va”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que le importa mucho que los jóvenes tengan información, porque los medios convencionales de información no analizan esos temas.

“Todos de un solo lado, todos del bloque conservador, no hay quien tenga una postura independiente. Les molesta que hable de esto, les ofrezco disculpas porque es mi trabajo informar, orientar y crear conciencia y hacer uso de mi derecho de réplica”.







maot