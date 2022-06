AMLO admite: sí hay más asesinatos que con FCH

Al reconocer que en su gobierno hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es lo mismo, porque él recibió un país con los homicidios hasta “la punta”.

“Dicen es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón, sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más”, dijo.

Ratificó de manera categórica que no habrá cambios o ajustes en la estrategia de seguridad de su administración, en la cual se atienden las causas que originan la violencia.

“No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de la política de corrupción e impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”, aseveró López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En mayo pasado, el gobierno del presidente López Obrador sumó en sus primeros tres años y medio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 121 mil 642 asesinatos, superando así los 120 mil 463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

El titular del Ejecutivo dijo que no ha habido la disminución que quisiera en homicidios dolosos, pero sí una “contención” y aunque sea poco, destacó, “lo hemos logrado bajar”.

“Ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen: ¡qué barbaridad!, por eso me pareció equilibrado el mensaje del papa Francisco. Esta gente, los conservadores, no hubiesen querido eso, que el Papa dijera ‘la violencia lo que produce es más sufrimiento’. Esa era la mentalidad y doctrina y el pensamiento que guiaba la acción con Calderón. Era limpiar y al mismo tiempo extorsionar y hacer relaciones de complicidad con la delincuencia”, fustigó.

Agregó que en las pasadas administraciones falsificaban información sobre los homicidios.

“Claro que convencer a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil, tratar de convencer a los periodistas que trataban en el régimen, que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna?, ¿por qué no hace un reportaje sobre eso en una actitud autocrítica? Y el mismo Calderón que no habla y no dice nada”.