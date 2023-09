El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, recluido en el penal del Altiplano y vinculado a proceso por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que el Poder Judicial le ha concedido varios amparos al exfiscal morelense porque se afirma que tiene fuero.

“Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial”, dijo en conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa.

“¿Quién?”, se le preguntó.

“Pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría, les voy a decir por qué: porque todos los amparos que le están concediendo o la mayoría hablan la mayoría de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados. Y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando”.

El Mandatario federal agregó que a pesar de la resolución de la Corte, no ha entrado en vigor porque no han hecho el llamado “engrose”.

“No han elaborado, no han hecho, tiene un término jurídico para que entre en vigor no han hecho el engrose famoso y como todavía no está el engrosé sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero. No sé si en delitos del fuero común o del fuero federal, pero en alguno de los fueros no aplica”.

“No han hecho el famoso engrose y es como decir que yo emito un decreto, pero no se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o una ley que no sale publicada, entonces hasta que no esté publicada no puede aplicarse. Pues es lo que están haciendo, nada más me llama mucho la atención de que es uno, otro y otro amparo de los jueces que ya todos están, bueno casi todos, para generalizar”.

En Palacio Nacional y luego que pidió a su vocero Jesús Ramírez consultar a Luisa María Alcalde, titular de Gobernación (Segob) en que casos no aplica el fuero para el exfiscal, el Mandatario federal comentó:

“No tiene fuero para delitos locales, pero eso lo resolvió la Corte, pero todavía no entra en vigor porque no han hecho el engrose. ¿A quién le corresponde hacer el famoso engrose? ¿A la Presidenta de la Corte o a un ministro?, le pidió consultar de nueva cuenta a su vocero preguntar.

“A la ministra Margarita Ríos Farjat”, le respondió Jesús Ramírez.

“A la ministra Margarita Ríos Farjat. Debe de tener mucho trabajo”, dijo el presidente López Obrador en forma sarcástica.

El día de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, acusó a magistrados de favorecer al exfiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, recluido en el penal del Altiplano y vinculado a proceso por el del delito de feminicidio, en su calidad de auxiliador, relacionado con el caso Ariadna Fernanda.

Caso Ariadna Fernanda

En el Informe de Cero Impunidad, el subsecretario recordó que el 2 de noviembre de 2022, Ariadna Fernanda, una joven de 27 años fue encontrada sin vida en una carretera del estado de Morelos después de estar desaparecida durante tres días.

Señaló que de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el exfiscal no aplicó el protocolo de actuación para delitos de feminicidio y declaró de manera anticipada que la muerte de Ariadna Fernanda había sido ocasionada por una broncoaspiración por intoxicación alcohólica.













