En la víspera de que Marcelo Ebrard defina si permanece o no en Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ojalá se dé la unidad, pensando en el proyecto, porque si no se piensa en el pueblo, no sirve de nada un político y es un "ambicioso vulgar".

“Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 9 de noviembre en Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que “somos libres”, por lo que no hay que presionar a nadie.

Lee también Morena avala en lo general y particular el Presupuesto 2024, sin recursos inmediatos para reconstruir Acapulco

“Todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, principios e ideales. Siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta trabajamos juntos”, mencionó.

Recordó que en 2012 ambos participaron en un proceso interno y por medio de encuestas fue electo como aspirante presidencial de los partidos de izquierda por segunda ocasión.

“Él aceptó los resultados sin pedir nada a cambio y vaya que estaban los mismos conservadores corruptos encampanándolo”, aclaró.

Lee también Morena rechaza reservas de la oposición al Presupuesto 2024 para crear fondo de reconstrucción para Acapulco

Destacó que Ebrard no escuchó el “canto de las sirenas”: “Entonces, pues yo con Marcelo tengo antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto”.

Confió en que ojalá y lo que prevalezca sea el interés general.

Lee también Oposición en San Lázaro presentará acción de inconstitucionalidad contra extinción de fideicomisos del PJF





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr