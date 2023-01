Tras muerte de Alexandra, alumnos de la Prepa 2 denuncian negligencia

Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo Castellanos Quinto, de la UNAM, afirman que hubo negligencia y falta de protocolo para atender a Alexandra, quien falleció ayer en el salón C 321 del edificio 3 de Ciencias.

La Universidad Nacional Autónoma de México informó en un comunicado que la estudiante se desvaneció, convulsionó y “el deceso ocurrió a las 7:15 horas. El médico del plantel acudió de inmediato a la emergencia, pero al llegar se percató de que la alumna ya no mostraba signos vitales”.

Varios jóvenes entrevistados por EL UNIVERSAL, que no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, subrayaron que quien trató de auxiliar a la alumna fue un profesor de Educación Física, porque el servicio médico abre a las ocho de la mañana.

Además de la falta de personal médico, también precisaron que no se permitió la entrada de la ambulancia cuando llegó y que a las 7:52 horas arribaron los forenses.

Incluso, aseguraron que tras el desalojo de estudiantes, al clausurar las clases, las autoridades del plantel “secuestraron” al grupo de Alexandra, en un salón, bajo el argumento de que los peritos les tomarían declaración.

Los alumnos protestaron durante el desalojo y acusaron que su compañera no recibió la atención adecuada cuando se desmayó y convulsionó, lo que pudo haber causado su muerte, comentaron a EL UNIVERSAL.

UNAM brinda asesoría jurídica

La UNAM explicó que brinda asesoría jurídica a la familia de Alexandra y dio su pésame.

“La UNAM, en particular la Escuela Nacional Preparatoria, expresan su más sentido pésame a la familia de Alexandra, a sus amigos y a la comunidad del plantel Erasmo Castellanos Quinto“, aseveró.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se constató que por la tarde no hubo clases, sólo permanecieron trabajadores de vigilancia, intendencia y profesores en la Preparatoria Número 2, que mantuvo abierta a medias una de sus puertas ubicada sobre la avenida Canal de Tezontle.

En la entrada al plantel de la avenida Río Churubusco dejaron un ramo con tres rosas y un girasol en el centro como ofrenda para Alexandra, que ayer tomó su última clase en la Prepa 2.

Se quejan alumnos en redes sociales

En redes sociales se denunció la negativa de la directiva de la Prepa 2 para dejar ingresar a la ambulancia que llamó una de las compañeras de la fallecida.

“Al momento de los hechos una alumna llamó a una ambulancia, avisaron a los prefectos en la entrada y cuando llegó la ambulancia [5-10 minutos después del suceso] no la dejaron pasar, al ver que no entró ningún servicio médico volvieron a llamar y la ambulancia les comentó que el director de la preparatoria y otras personas los corrieron, al contrario de lo que dice el comunicado de la UNAM”, se destacó en la página de Facebook Cubícula de Resistencia Feminista Dalias Revolucionarias.

Hay algunas versiones encontradas, como la de Bárbara González, quien afirmó que el personal de vigilancia tenía la orden de permitir la entrada a la ambulancia, pero llegó a las 8:30 horas.

Otro estudiante dijo que hubo negligencia de las autoridades al no dejar entrar a los paramédicos, y que se les pidió cambiar la versión del lugar donde había ocurrido el fallecimiento: “Cómo puede estar el personal médico si el horario de atención es a las 8. Hay versiones alteradas, presionan a los alumnos para decir que fue en las escaleras y no en un salón. No dejan pasar a los paramédicos. Negligencia total de la Preparatoria”, escribió en la red.

Sobre el médico de la Prepa 2, los alumnos externaron que el servicio es malo y que el personal no llega antes de que inicie su horario de atención a las 8:00 horas.

Una alumna difundió: “Se refieren al personal médico que nunca está o al que llega tarde, o al que una vez casi le inyecta penicilina a una compañera que era alérgica? Ah, sí, claro, el servicio médico, el mismo que llega a las 8:30 de la mañana y cuando los vas a buscar te atienden supermal? Hablamos de ese servicio médico, verdad? Porque me cuesta creer que hubieran llegado a la prepa antes de las 7:15”, añadió.

“El servicio médico empezó a moverse a partir de las 9, no fue inmediatamente, no digan pendejadas”, señaló otra estudiante.

“Es mentira que el médico acudió inmediatamente, el servicio empieza después de las ocho”, añadió otra.