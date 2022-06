Alito Moreno acusa a Osorio Chong de dividir al PRI; "nos vemos en tribunales", dice exsecretario de Gobernación

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al coordinador de los senadores de su partido, Miguel Ángel Osorio Chong, de hacerle el juego a Morena y al Gobierno Federal para dividir al tricolor, por lo que advirtió que su comportamiento tendrá que ser evaluado de acuerdo con lo que establecen los estatutos priistas.

En conferencia de prensa, afirmó que el exsecretario de Gobernación tiene la misma narrativa del régimen morenista, por lo que le deseo “que le vaya bien en la vida”.

“Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI. (…) La puerta y la mano siempre estará extendida, respeto enormemente a las y los expresidentes, han tocado siempre con puntualidad los temas del partido. Apertura y discusión siempre habrá, pero no comparto lo que ha dicho el senador porque es una posición que atenta contra la unidad interna del partido y lo que queremos es fortalecer al PRI”, puntualizó.

Lee también: Sube a 51 el número de migrantes muertos dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas

Moreno Cárdenas amagó con aplicar sanciones al senador Osorio Chong por su comportamiento.

“El Consejo Político Nacional no va a permitir, porque así se ha expresado, que nadie, ningún priista por más importante que se sienta, que permitamos que atente contra la unidad del partido. Eso no lo vamos a permitir, porque quien no construye a favor de su partido no quiere que le vaya bien ni al PRI ni a México, y las causales del comportamiento del partido están expresados en nuestros estatutos”, advirtió.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional aseguró que Morena sabe que va a perder la Presidencia de la República y por eso está desesperado viendo cómo rompe la coalición opositora “y entonces a cualquier despistado que anda por allá, o a cualquier pendenciero que anda dando vueltas, luego caen en estos juegos”.

Lee también: "Esa credencial me la robaron, estoy bien", joven mexicana desmiente ser una de las víctimas de tráiler en Texas

Además, se dijo abierto a volver a reunirse con los expresidentes del partido, pero a su debido tiempo, ya que la propuesta era reunirse el primer lunes de cada mes. En este sentido, se quejó de que no había pasado ni una semana de la primera reunión y ya lo estaban convocando a un nuevo encuentro.

Destacó que ya se reunió con cinco de ellos, por separado, y le han expresado que seguirán construyendo en favor del partido.

Apuntó que contrario a lo que ha declarado el senador Osorio y lo que ha salido en los medios, la reunión que sostuvieron el pasado 14 de junio fue muy provechosa y la mayoría de los expresidentes del partido le han expresado el respaldo, pues está claro que su permanencia al frente del partido “no está a discusión”.

Lee también: Tráiler que transportaba a migrantes en Texas era clonado, reportan

“Tengo el mayor de los respetos por los expresidentes del partido, lo que se ha planteado en esa reunión que fue muy importante, la mayoría de los expresidentes del PRI no planteó lo que ha salido a declarar el senador (Osorio Chong)”, sostuvo.

“Si me quiere expulsar, nos vemos en tribunales”; advierte Osorio Chong

Tras acusar al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de pretender apoderarse del partido y alargar su mandato hasta 2024, el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que acudirá a todas las instancias partidistas y electorales para evitar esta pretensión y exigir que se adelante la elección de la nueva dirigencia, que debe entrar en funciones en agosto de 2023.

En entrevista, el senador negó las acusaciones de Moreno Cárdenas en el sentido de al demandar la renovación adelantada de la dirigencia nacional, le hace el juego a Morena y al gobierno para dividir al PRI. Dijo que no hay nada de lo que lo puedan señalar, y por el contrario, quien se ha sentado con el gobierno es el presidente del partido.

Lee también: Ataque en puesto de vacunación en Puebla fue contra "La Zorra"

“Quiero decirles que no me he sentado con nadie del gobierno y él sí, quiero decirles que no he tenido ningún acuerdo con el gobierno, y él sí; a mí nadie me puede señalar de alguna reunión y a él sí, entonces debe verse al espejo para esas acusaciones, que le quedan perfectamente bien a él. No me he prestado como senador a ningún acuerdo que lastime a mi partido, que puedan señalarlo, ni hoy ni ayer”.

Ante la posibilidad de que Alejandro Moreno intente expulsarlo del partido, el exsecretario de Gobernación respondió: “nos vemos en tribunales”.

“El que atenta contra la unidad del PRI es él, con su comportamiento y con sus acciones. El que está violentando la vida interna del partido es él (…) y por supuesto que ya sé que lo que le viene a un mentiroso como él es tratar de buscar nuestra expulsión. Nos veremos en tribunales”, sentenció.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv