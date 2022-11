Morena prepara así su acarreo para la marcha del domingo

Gobernadores, funcionarios, dirigentes y legisladores de Morena, PT y Verde alistan el acarreo de militantes y ciudadanos desde diferentes estados del país para que participen en la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 27 de noviembre en la capital del país del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Aunque diversos actores políticos negaron que se trate de un acarreo, funcionarios cercanos al gobierno federal informaron que alistan movilizaciones masivas de personas desde sus estados para que puedan llegar a la capital del país y marchar al lado del Ejecutivo y festejar su cuarto año en el poder.

Para el traslado de militantes y ciudadanos, funcionarios y dirigencias estatales de Morena de al menos siete estados (Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México) apoyarán con camiones para la movilización de personas.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, explicó que los diputados de su bancada están en libertad de utilizar su dieta para apoyar a los ciudadanos que quieran ir a la marcha pero no tengan transporte, lo cual, aclaró, es legal.

De manera paralela, diputados federales de Morena adelantaron que usarán su dieta para transportar a manifestantes que quieran acudir a la marcha y no cuenten con transporte.

El vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, negó que vaya a haber acarreados en la marcha del próximo domingo, pero dijo que mucha gente vendrá de los diferentes estados a bordo de autobuses que pagarán los mismos manifestantes.

“¿Cómo quieren que llegue la gente de Sinaloa? ¿Cómo quieren que llegue la gente de Querétaro? ¿En carros particulares? La gente se organiza y se suben a un camión y llegan en camiones, pero eso no es ser acarreado”, dijo el senador.

De manera paralela, acudirá casi todo el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, legisladores federales y locales, así como los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, diputados locales, alcaldes y funcionarios estatales han confirmado que asistirán a la marcha. El mandatario dijo que espera que “nadie se enoje”, pues afirmó que los gastos de su viaje saldrán de su bolsillo y aclaró que por ser domingo es asueto.

Legisladores y alcaldes de Morena también han confirmado que asistirán a la marcha y aseguran que pagarán sus viáticos y, aun cuando no se ha confirmado, trascendió que cada diputado de los 20 que integran la bancada estatal deberá llevar por lo menos 20 camiones a la Ciudad de México con simpatizantes.

En Oaxaca, el presidente estatal de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, dijo que la estructura del partido en la entidad pretende movilizar a 20 mil personas hacia la capital del país para acompañar al Presidente y estimó que el número puede crecer en los próximos días.

“Como Comité Ejecutivo Estatal de Morena estamos convocando para que nos acompañen a esta importante actividad, que será una de las tantas marchas a que ha convocado Andrés Manuel en los años de su lucha por democratizar al país”, expuso.

El dirigente estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, dice que se pusieron el reto de llevar 15 mil personas a la marcha del domingo. Además, el senador Félix Salgado Macedonio organizó una caravana que saldría de Chilpancingo la tarde del sábado.

En ambos casos, los políticos aseguraron que cada quien pagará su traslado, porque “no son iguales” y ellos “no acarrean”, dijo González Varona.

Unos 10 mil hidalguenses acudirán a la movilización del domingo y el contingente estará encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

De la oficina del mandatario y de la dirigencia estatal de Morena se informó que el Ejecutivo hidalguense estará al frente de este contingente, que fue convocado por el líder morenista, Marco Antonio Rico Mercado.

Se prevé que una caravana parta de la capital de Hidalgo, Pachuca. Se informó que gente del partido recibirá el apoyo de transporte. Y como la marcha está abierta para el resto de los ciudadanos, los que quieran ir deberán movilizare por sus medios.

Ismael Burgueño, presidente de Morena en Baja California, abrió una invitación a cualquier interesado en asistir a la marcha: “Estamos organizando a los militantes y los ciudadanos interesados en la convocatoria de nuestro Presidente, será con nuestro recurso como particulares que vamos a movilizar a nuestra gente”, dijo.

Al menos 12 mil habitantes de Tlaxcala serán movilizados por las redes de simpatizantes y militantes de Morena a la Ciudad de México para estar en la marcha que convocó el Presidente en defensa de su propuesta de reforma electoral, informó el dirigente local morenista, Carlos Augusto Pérez Hernández.

Explicó que eso no le resta legitimidad al mitin porque simpatizantes y militantes han acompañado por años a AMLO en sus movilizaciones.

Dirigentes de Morena, PT y Verde en la Ciudad de México informaron que movilizarán a 130 mil personas para la marcha.

“Todos los militantes de Morena, PT y el partido ecologista los invitamos a celebrar los cuatro años de transformación… esperamos que nos acompañen más de 100 mil mujeres y hombres militantes”, dijo Sebastián Ramírez, líder guinda en la capital.

Además, de acuerdo con fuentes de Morena, en las alcaldías de la capital del país se les están poniendo metas de personas a movilizar, por ejemplo en Gustavo A. Madero, el propio alcalde Francisco Chíguil evidenció en redes sociales que están listos y se estiman al menos 20 mil personas.

En Iztapalapa, donde gobierna la morenista Clara Brugada, se esperan entre 15 mil y 30 mil. Y para alcaldías más pequeñas como Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, donde gobierna la oposición, se fijó en 5 mil simpatizantes por cada una.

La diputada federal Brenda Espinoza puntualizó que sí hará uso de su dieta para apoyar a quienes quieran viajar desde su distrito en Morelos: “Hay personas que se me acercan y me dicen ‘yo quiero ir, pero no tengo transporte’; entonces, vamos a apoyarlos”, indicó.

El diputado federal jalisciense Antonio Pérez Garibay dijo a este medio que hasta ahora no ha contemplado la renta de autobuses, pero lo hará de ser necesario, y aseguró que “más de 60 mil personas de Jalisco irán a la marcha con sus propios recursos”, mientras que la diputada Mónica Herrera afirmó que llevará a su equipo y militantes de Veracruz a la capital del país. Congresistas de Morena plantean movilizaciones incluso en el extranjero, como en Texas y Los Ángeles.



Con información de corresponsales y reporteros