Alianzas con el PRI y PAN, son bienvenidas si hay coincidencia en beneficio del pueblo: AMLO

Después de que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 gracias a los votos del PRI y Morena y sus aliados, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que son bienvenidas todas las alianzas entre Morena y PRI, e incluso el PAN, si se dan coincidencias en beneficio del pueblo y no se opongan a su bienestar.

En conferencia de prensa matutina, manifestó que "es de sabios cambiar de opinión" en los procesos políticos y que hay políticos conservadores que terminan como revolucionarios.

“Sobre este acuerdo, esta especie de coordinación con el PRI, ¿le ve futuro?”, se le preguntó.

“Si el PRI o el PAN o cualquier partido -no quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir- se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas.



“Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar del pueblo, nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso. Entonces que antes pensábamos de una manera y ahora ya cambiamos de parecer, qué bien, es de sabios cambiar de opinión", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “En los procesos políticos, siempre tengo eso presente, los servidores públicos, los dirigentes, tenemos que pensar que el juicio histórico va a llegar o va empezar a expresarse, a manifestarse cuando dejemos de existir porque mientras tenemos vida, podemos cometer errores, o reivindicarnos; además no somos perfectos los seres humanos, la política es como caminar en la cuerda floja, hasta que uno termina y hay que procurar y así es la historia. Hay gente conservadora, reaccionaria, y termina como revolucionarios”, dijo.

En el salón Tesorería, señaló que en sentido contrario, hay personas progresistas que terminan como “conservadores extremos, casi fascistas”.

“Ya ustedes saben.En estos casos pues todos tenemos oportunidad, capacidad para rectificar, no caer en la autocomplaciencia y ser consecuente y no perder la oportunidad de reivindicarnos porque estamos viviendo un momento estelar en la vida publica de México. No aprovecharlo, optar por retrogradar, por defender la corrupción, el autoritarismo, el racismo, el clasismo, la discriminación. No, y que se piense pues también en los hijos, no hay que ser egoístas,

“Hay que preocupar se consecuente, pero ambienten somos libres, ante todos somos libres”, agregó.

