Advierte Monreal por división interna en Morena

El episodio ocurrido el pasado miércoles cuando el canciller Marcelo Ebrard fue increpado por una persona afuera de Palacio Nacional es delicado y prende los focos rojos sobre la violencia que puede generar la división interna en Morena, advirtió el líder de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta sostuvo que es un grave error el encono y el exceso de descalificaciones de simpatizantes o militantes de Morena contra alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial, porque esto puede provocar que tarde o temprano se registren agresiones físicas.

“No falta el día en que, no doy ideas, le avienten un huevo o un jitomatazo y que pasen de las expresiones de insulto a físicas; eso es lo que tenemos que cuidar con nuestros seguidores. “[Debo] decirles que no acepten provocaciones, y a los militantes y simpatizantes de Morena que no profundicen las disputas internas con otro aspirante, porque finalmente a todos los va a necesitar Morena para refrendar el triunfo”, alertó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destapó por su lado como corcholata presidencial a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. “Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos y no la mencioné a ella”.