Acosta Naranjo denuncia uso de avión de la Guardia Nacional para trasladar a morenistas

Guadalupe Acosta Naranjo, miembro del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional (FCN), denunció el uso de aeronaves de la Guardia Nacional para trasladar a miembros de Morena de un mitin político a otro en distintas ciudades del país.

A través de su cuenta de Twitter, Acosta Naranjo escribió: “La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares, en muy preocupante”, acompañando su mensaje de una imagen en la que se aprecia a miembros de Morena en una pista junto a un avión con matrícula XC-PFM.

“Todos usando aviones del ejército, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro”, denunció.

A través de la página flightradar24, se constató que la aeronave militar con matrícula XC-PFM estuvo ayer en Torreón y Hermosillo, ciudades en las que hubo mitin político.

Consultada al respecto, la Guardia Nacional no ha hecho comentarios hasta el momento.



Ah, por cierto, fuera mascaras. Todos usando aviones del ejército, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro. El General, el Srio de Gobernación, el líder partidario. La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares, en muy preocupante. pic.twitter.com/2ukl9e3IrL — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) April 3, 2022

"No me pueden correr": Adán Augusto reta al INE y promueve revocación de mandato en Sonora

Ayer, ante participantes de la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación de cara a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se celebrará el próximo 10 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo no temer a posibles sanciones del INE.

Asistió a un evento público que se realizó a espaldas del teatro Emiliana de Zubeldia, el cual estuvo encabezado por el gobernador Alfonso Durazo; Mario Delgado, presidente del CEN de Morena; Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza; Ramón Flores, dirigente del PT en Sonora; funcionarios del gabinete estatal, diputados y alcaldes morenistas.

Lea también: A pesar de trampas y obstáculos, todo está listo para la consulta de revocación de mandato: INE

“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar, cuando le dijimos al Presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ¿y a que vas?, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”, le expuso.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, expresó.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.