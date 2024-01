La abogada Andrea Rocha ha defendido a pacientes con cáncer y familiares, así como a personas que requieren atención y medicamentos; de 2019 a 2023 ha interpuesto 350 amparos con el propósito de demandar y garantizar el derecho a la salud.

Rememora que tiene varios apuntes sobre los casos que ha acompañado, porque le gusta tener los detalles.

“Solamente una persona inhumana no se tocaría el corazón para darles los fármacos que necesitan”, afirma.

Con lágrimas en los ojos, la abogada recordó los casos de los niños con cáncer que representó y las dificultades que pasaban los padres de familia, para quienes no sólo se trataba del desabasto, sino de cuidar de los pequeños y trabajar.

“Los jueces han sido accesibles, ponen las suspensiones de facto para que tengan tratamiento los pacientes y así salvaguardar la vida de la persona”, indica.

Rocha comparte a este diario que tiene casos en todo el país y uno de los casos más mediáticos sucedió el pasado 2 de agosto de 2023, cuando una juez ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y al Instituto Mexicano del Seguro Social garantizar el abasto de medicamentos para pacientes con cáncer de la Clínica 4 del IMSS de Zamora, Michoacán, con trastuzumab, ácido zoledrónico y ribociclib.

La titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Dinorah Hernández Jiménez, también ordenó al director del IMSS, Zoé Robledo, dar el mantenimiento necesario a los aparatos de la clínica para las radioterapias.

Por otro lado, el pasado 27 de noviembre pacientes con cáncer de mama bloquearon el principal acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras la manifestación, lograron establecer una mesa de diálogo y acceder a sus medicamentos, mediante un convenio que firmaron.

Rocha aseguró que “va siendo un deterioro el desabasto en distintas áreas; ahora las máquinas no funcionan, no les dan mantenimiento, no hay doctores, las citas se las dan seis meses después para cáncer, además de que muchas veces no dan el esquema completo de fármacos y eso lleva a recaídas, que resultan más agresivas”.

Conforme fueron pasando los años entendió que hay mucho dolo por parte de la autoridad, pues teniendo todo el poder el Estado no ha querido darle solución al problema del desabasto, destaca la abogada.