“A lo cobarde” quitan diputación a primera diputada trans de Movimiento Ciudadano; no duró ni un mes

María Fernanda Félix Fregoso, quien apenas el pasado 5 de marzo rindió protesta como la primera diputada federal trans de Movimiento Ciudadano, acusó que “a lo cobarde” la dejaron sin diputación, esto después de que en San Lázaro se prohibieron las terapias de conversión.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans el 31 de marzo, Félix Fregoso, quien era suplente de la diputada Julieta Mejía, denunció que el Partido Naranja la dejó sin diputación.

“Me acabo de enterar que me bajan de la diputación. La titular decidió meter el oficio de regreso, a escondidas, sin avisarme, sin decirme absolutamente nada, a lo cobarde diría yo.

“Ni siquiera pude cerrar el mes, Movimiento Ciudadano demuestra quienes son otra vez, movimiento de las farsas”, dijo María Fernanda al señalar que diputados de su partido no votaron en contra de prohibir los Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), mientras que otros se abstuvieron.

“Y hoy de la manera más cobarde me bajan, simplemente me utilizaron para subir sus puntos en época electoral”, expresó la política.

Pidió a la gente de Nayarit razonar a quiénes ponen para el Senado: “No pongan gente miserable ni egoísta que solo les interesa el dinero, no tienen una lucha. Yo desde el primer día que llegué, llegué trabajando, logré proponer dos iniciativas y un exhorto”.

“Creo que Movimiento Ciudadano no es una opción”, añadió.

Diputada titular niega oficio

Ante la denuncia que hizo Fernanda Félix, la diputada titular aseguró que ella no metió el oficio.

“Tu sigues siendo diputada Fer, no entiendo tu reacción”, dijo Julieta Mejía a Fernanda Félix.

“Te recuerdo que metiste el oficio, lo sacaste después de mi reacción y me dijiste que me dabas esta semana muy amablemente. ¿O ya se te olvidó? Y en esta semana no hay sesiones en la cámara”, respondió la legisladora trans.