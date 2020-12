“2021, año de riesgo y retos por Covid": gobernador de Tlaxcala

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez (PRI), observa que “todo el próximo año es de reto y riesgo, en torno a la pandemia”; y llama a "no confiarnos y subestimar al Covid-19", y además señala que “si seguimos medidas de prevención sanitaria individual, podremos tener abiertas más actividades”.

Considera que se necesita renovar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a fin de que “sea más que nuestro espacio de diálogo y pueda llevarnos a algo más allá de tener un momento mediático, y que sea capaz de discutir con mayor sustancia el Federalismo fiscal y podemos ponernos de acuerdo para no gastar en lo mismo de modo desordenado”.

De frente a las elecciones de 2021, en las que será electo su sucesor, Marco Antonio Mena Rodríguez afirma: “Quedó atrás desde hace mucho el carácter de elector de un gobernador, cuya voz debe ayudar a identificar liderazgos electorales potenciales, no apagarlos, no sofocarlos, no inhibirlos”.

Afirma que “no es correcto, ni funcional, que un gobernador quiera asumir el papel de elector interno”.

Rechaza que un mandatario estatal pretenda poner delfín. “No estoy de acuerdo; creo que si algún gobernador lo hace debe correr el riesgo de ir a contrapelo de sus posibilidades de triunfo”.

Sostiene que “voy a entregar uno de los programas de reducción de pobreza extrema mejor diseñados que hayan existido en México, que ha llamado la atención de las Naciones Unidas, la OCDE y de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago”.

Marco Antonio Mena Rodríguez, entrevistado en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, donde asistió a la clausura del Concurso Nacional de Oratoria México tiene la Palabra, reconoce que este torneo retoma el de EL UNIVERSAL, de mayor tradición en el mundo de habla hispana, que ha dado “voces e inteligencia en amplitud de actividades, desde la academia, literatura, política, artes, de enorme valor para el país”.

¿Está en recta final de su mandato, era lo que esteraba?

--Por la pandemia, no. En 2019 fuimos primer lugar en crecimiento económico. Crecimos 6.5%. Entre 2018 y 2019, en promedio, crecimos 5.1%, y eso nos da el primer lugar en esos dos años. Ello significa que atrás de cada caso hay una familia con dinero que puede pagar dónde vive, puede comprar abastos, cosas para los niños.

Hemos tenido el mayor número de empleos formales en la historia en nuestro estado, en estos tres últimos tres años. Todavía el empleo creció en marzo, en agosto fue positivo en plena pandemia. Septiembre, también positivo y en octubre fue mayor que en los meses previos.

Empleo, salud y educación son los temas centrales del gobierno.

¿El lado de salud de la crisis?

--La salud ha sido tema de los más retadores. Hemos tenido días de cero contagios y cero fallecimientos, e insistimos en el cuidado de las personas: usar cubrebocas, de modo principal, lavarse las manos constantemente, no frotarse los ojos, la nariz, la boca y hablarse un poco de lejos.

Como gobierno hemos hecho nuestra parte: tener hospitales Covid, proveer materiales de bioseguridad para nuestros médicos, reducir los flujos masivos de personas. Hemos trabajado intensamente con los gobiernos municipales, IMSS, ISSSTE, pero es el gobierno estatal el que lleva la estrategia.

Tenemos retos, como que aún muchas personas no usan el cubrebocas de modo consistente y los traslados en transporte público.

Fuimos el estado que se mantuvo por más tiempo sin contagio, fuimos el primer estado en ser color amarillo en el centro del país, y somos uno de los tres en color amarillo del país.

Con un modo eficaz y eficiente enfrentamos la pandemia. Tenemos 10% más empleos formales de los que había cuando inicié como gobernador, aun con el Covid-19.

Vamos a tener uno de los manejos de la pandemia más efectivos que pueda verse en los estados.

¿Preocupa diciembre?

--El invierno es reto tremendo para población, gobierno y el país. Aparte de Covid-19 habrá gripe, influenza. Somos primer lugar en aplicación de la vacuna de influenza. Hemos intensificado la difusión de los mensajes a la población pues invierno representa riesgo adicional en la pandemia.

¿El riesgo es alto?

--Todo el próximo año es de reto y riesgo en torno a la pandemia, y tenemos que tener mucha conciencia de ello. No debemos confiarnos, subestimar el riesgo. Si seguimos medidas de prevención sanitaria individual, podremos tener abiertas más actividades, pero si no, el riesgo existe.

La vacuna Covid-19 no quiere decir que rápidamente vamos a vacunar millones de personas. Llevará meses para vacunar millones y millones de personas.

¿Usted concluirá su mandato el 31 de agosto de 2021, cuando siga el problema del Covid-19, que deja su gobierno?

--Si la vacuna está disponible, el gobierno va hacer todo lo necesario para que podamos disponer de vacunas para los tlaxcaltecas.

Vamos a ver los criterios de disponibilidad de vacunas para los estados. El Presidente dijo hace tres meses que el costo de las vacunas lo cubriría el gobierno federal y que los estados no se preocupen por lo que van a costar.

Siento, sin embargo, que el problema principal no va a ser financiero, ni presupuestal, sino de la propia disposición física de las vacunas.

Producir miles de millones de vacunas supone un esfuerzo hasta para disponer de los frascos, de los materiales para producirlas Es un esfuerzo más allá de lo que requiere producir una medicina, una vacuna en condiciones normales.

¿Los frutos de su gobierno?

--Voy a entregar un estado con finanzas en orden, sin deuda, con obra pública de magnitud que no habíamos tenido en décadas, como un distribuidor vial en la ciudad de Tlaxcala, de magnitud importante, de cerca de 800 millones de pesos; una nueva carretera Tlaxcala-Apizaco, que es columna vertebral del transporte y flujo vehicular de personas en Tlaxcala y conexión regional entre el Golfo de México y la Ciudad de México y el centro del país y el Bajío. Un nuevo hospital General de Tlaxcala que va a sustituir al que hemos tenido cerca de 80 años, una carretera Chiautempan-Puebla remozada.

¿En materia educación?

Contamos con un sistema estatal de becas, el más grande de la historia de Tlaxcala; 19 mil jóvenes han tenido oportunidad de recibir una beca del gobierno del estado o un premio académico, incluso en diferentes países.

Tenemos una Beca Gobernador que apoya a los tlaxcaltecas que están estudiando fuera de México cualquier disciplina; también vamos a tener una Unidad de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que va a ofrecer cinco carreras relacionadas con las industrias de mayor potencial en Tlaxcala. Eso significa que los egresados van a tener posibilidad de tener un ingreso competitivo, aquí mismo en el estado.

¿En materia de combate a la pobreza?

--Tlaxcala va a ser referencia en los indicadores sociales, como la reducción de la pobreza. Voy a entregar uno de los programas de reducción de pobreza extrema mejor diseñados que hayan existido en México, que ha llamado la atención de las Naciones Unidas, por medio del Programa de Desarrollo (PNUD), de la OCDE y de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

Antes de poner en marcha el programa verificamos con experimentos sociales cuáles eran las medidas que tenían mayor impacto, y fuimos capaces de reducir casi la mitad de la pobreza extrema en Tlaxcala, de 5.7 a 3.1%, en sólo dos años.

Fue una de las reducciones más importantes en pobreza extrema que ha tenido México, y estoy no solamente convencido de que es posible, sino comprometido a que el próximo año, el Programa Supérate sea el de mayor efectividad, medido de modo científico que hayamos tenido en México para poder reducir pobreza extrema.

¿El Federalismo es tema de confrontación?

--Los regionalismos son riesgo para México, representan un terreno incierto que no es bueno para nadie. No pienso que sea positivo que haya un grupo de gobernadores que enfrente al gobierno federal y, por otro lado, haya otro grupo de gobernadores que enfrente al grupo que está enfrentando al gobierno federal. No es sano y no nos brinda posibilidades de resolver problemas.

Necesitamos una nueva forma de platicar entre nosotros. La Conago ha llegado a un limite de funcionalidad. Se ha transformado en un sitio de visibilidad protocolaria al que vamos a las reuniones, tenemos atención de medios nacionales, cada quien dice lo que corresponda de acuerdo a su agenda política o de otro tema, se logra espacio en la agenda mediática del momento y la visibilidad protocolaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores termina para no tener efecto práctico.

¿Tiene alguna propuesta?

--Necesitamos otro modo de organizarnos, que la podamos renovar y que nuestro espacio de diálogo pueda llevarnos a algo más allá de tener un momento mediático.

Creo que es posible hacer que esta renovación de la Conago, distancias guardadas, la vuelva una especie de OCDE para nuestros estados. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) produce documentos técnicos, estudios profesionales, análisis y evaluación de políticas públicas que es útil para sus países.

Una Conago renovada debe ser capaz de brindar ese material a los gobernadores para que podamos discutir con mayor sustancia.

¿Que se debe buscar de inmediato?

--Mejorar el Federalismo fiscal. Ahí hay que resolver tres cosas: No hay claridad en la distribución de varios fondos, no hay reglas o criterios claros, de modo que un estado puede terminar con un dinero de cierto fondo y otro estado no, y no está claro por qué ocurre esto.

Segundo, hay un gran traslape de responsabilidad entre los órganos de gobierno que genera mucho gasto trasladado también como, por ejemplo, con programas de Desarrollo Social, de los que hay más de ocho mil 400, entre los de gobierno federal estatales y municipales. Podemos ponernos de acuerdo para no gastar en lo mismo de modo desordenado.

¿Complicaciones acumuladas?

--La paradoja del Federalismo fiscal es que de 2000 a 2019, los estados hemos recibido cada vez más dinero. Tenemos 20 años de incrementos constantes y, sin embargo, en ese mismo periodo, la deuda de los estados ha venido subiendo de modo acelerado. Con más dinero y deuda al alza, en 20 años no nos alcanza para lo que necesitamos, en términos básicos, Hay que resolver ese problema.

La paradoja del Federalismo fiscal, lo llamaría yo, y creo que es el tema más importante en primer momento.

¿Vienen elecciones y el gobernador manda?

--Los tiempos han cambiado, ya hay muchas fuerzas dentro de los partidos políticos, pero antes daría un paso lateral para ver un tema muy importante, que se refiere a los propios partidos políticos.

Después de la elección pasada, el sistema de partidos políticos se rompió, y estas organizaciones dejaron de ser las instituciones que podían canalizar el esfuerzo de grupos, de líderes, para acceder al poder.

Ese es problema para México, pues para las elecciones y para tener elecciones libres necesitamos partidos políticos.

Las personas en general no están interesadas en los partidos políticos, ni en lo que dicen y esa es una falta, porque deben decir cosas interesantes para que la gente pueda voltear a verlos y les haga caso. No tenemos ninguna de las dos cosas.

¿Cómo actúa el gobernador en la asignación de candidaturas?

--Cada gobernador tiene una voz que es importante en su partido político, en relación a las candidaturas de los estados. Eso es evidente, porque somos figura política relevante y lo que nosotros decimos tiene una fuerza y una influencia en nuestros partidos políticos. ¿Qué significa eso en relación a las próximas candidaturas?

Una responsabilidad muy importante para lograr mantener balance y unidad, en los diferentes partidos. La unidad es un principio que todos los partidos políticos buscan porque eso les da más posibilidades de tener más votos.

Como gobernador mi deber es hacer lo necesario para que podamos tener un estado tranquilo, en paz, y se puedan desarrollar elecciones libres y estoy comprometidísimo con este propósito.

Si no se respetan las reglas y no se cuidan las instituciones, las pasiones políticas pueden hacer que la ley se doble o las instituciones se quiebren, así que necesitamos cuidar las leyes y su funcionamiento, cuidar las instituciones, eso nos ayuda a que seamos sociedad en paz y se puedan dar las elecciones libres.

¿Usted pueda influir en que haya candidatos a gobernador, diputados, alcaldes?

--Las candidaturas no surgen de la nada. Quienes lleguen a serlo son personas relevantes en el ámbito político y de modo que quedó atrás desde hace mucho el carácter de elector de un gobernador. En sus partidos hay lucha de diferentes liderazgos para poder destacar.

Ningún partido podría ignorar, a riesgo de sufrir electoralmente en una elección, la visibilidad o el potencial electoral de alguno de sus liderazgos, de modo que no son elecciones caprichosas.

hay un esfuerzo de años de muchos aspirantes y la voz de un gobernador debe ayudar a identificar esos potenciales no apagarlos, no a sofocarlos, no a inhibirlos, esa es mi opinión.

No es correcto, ni funcional, que un gobernador quiera asumir el papel de elector interno. Para eso tenemos procedimientos en los propios partidos y en la ley. Sin embargo, evidentemente la voz de un gobernador es importante en sus respectivos partidos.

¿Tiene derecho de voz, pero no está de acuerdo en que un gobernador ponga delfín?

--No, no estoy de acuerdo. Creo que si algún gobernador lo hace debe correr el riesgo de ir a contrapelo de sus posibilidades de triunfo.

¿Tlaxcala ha sido sede del Concurso Nacional de Oratoria México Tiene la Palabra?

--Estamos felices y orgullosos de que el Concurso Nacional de Oratoria México Tiene la Palabra se haya llevado en Tlaxcala. Retoma el de mayor tradición en México y en todo mundo de habla hispana, que ha dado a México voces e inteligencia que han ayudado en amplitud de actividades, desde la academia, literatura, política, artes, de enorme valor para el país.

Nos da muchísimo gusto que Tlaxcala haya sido la sede de la final. Habíamos tenido una semifinal y, sin duda, los participantes dejaran su nombre en concurso, y son referencia de todos los logros que habrán de seguir dando al país, en los próximos años.