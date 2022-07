Zelensky y esposa posan en polémica sesión de fotos para Vogue y en medio de la invasión rusa

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania y su esposa Olena Zelenska, posaron en una polémica sesión de fotos para la revista Vogue, una de las más importantes en el mundo de la moda, en medio de la guerra que enfrenta ante Rusia desde febrero de este año.

La sesión de fotos para el artículo “Retrato de valentía: la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska”, se realizó en Kyiv, donde hablaron sobre “la vida en tiempos de guerra, su matrimonio y la historia compartida, y los sueños para el futuro de Ucrania”, compartió Vogue en un post en Instagram.

De hecho, el Ministerio de Defensa de Ucrania compartió en sus redes sociales una de las fotos con el post " Dolor, coraje... y determinación para ganar".



The First Couple of Ukraine.

Look closer at their faces.

Pain, courage... and determination to win.

by the great @annieleibovitz pic.twitter.com/KCq8D1Vc3J

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 26, 2022