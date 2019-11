Voy a llegar al fin de mi gobierno, afirma Sebastián Piñera

Santiago.— El presidente de Chile, Sebastián Piñera, descartó renunciar y admitió por primera vez estar dispuesto a reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, en un intento por acallar las protestas que siguen vivas en las calles del país después de 20 días.

Este martes unas 2 mil personas, según la intendencia de Santiago, se volvieron a reunir en Plaza Italia, epicentro de las masivas manifestaciones de las últimas dos semanas, con incidentes aislados y lejos de los violentos enfrentamientos contra la policía que se vivieron el lunes, cuando en varios puntos de la ciudad se generaron choques entre policías antimotines y manifestantes, que dejaron al menos dos agentes heridas por bombas incendiarias lanzadas a sus rostros.

El mandatario, que llevaba días en silencio, concedió una entrevista a la BBC de Londres, en la que afirmó que no dimitirá pese a las masivas protestas antigubernamentales marcadas por la violencia en las últimas jornadas y que durante este martes también congregaron a miles de manifestantes en ciudades como Concepción, en el sur del país, y en Viña del Mar. Al ser consultado sobre los reclamos para que dimita, el mandatario contestó tajantemente: “No”.

En otra parte de la entrevista afirmó: “Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos”.

Como una opción para desactivar la crisis, Piñera en cambio se mostró por primera vez abierto a reformar la Constitución que data de la dictadura (1973-1990). “Estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”, declaró el gobernante. En un guiño al sector empresarial, Piñera anunció ayer un paquete de ayuda a 6 mil 800 pequeñas y micro empresas.

La crisis ha impactado la economía. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien asumió hace ocho días, afirmó que en octubre la economía local podría caer hasta 0.5% como consecuencia de las protestas.

Después de dos semanas y media de protestas, una encuesta reveló que 79% de los chilenos cree que las movilizaciones “tendrán consecuencias positivas y las cosas van a estar mejor en el país”, según un sondeo de la consultora Criteria, que mostró también que 9% de los consultados piensa “que las movilizaciones van a tener consecuencias negativas y las cosas van a estar peor en el país”.

Piñera ha encarado el estallido social con un paquete de reformas sociales, que incluyen un aumento de 20% en las pensiones básicas y una rebaja en las cuentas de la electricidad. Removió a ocho de sus 24 ministros, incluido su jefe de gabinete y primo Andrés Chadwick, y a su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, pero sus medidas no han logrado acallar las manifestaciones.

Javiera Martínez, que trabaja y estudia a sus 23 años, dijo ayer a The Associated Press que sigue protestando porque “las demandas no han sido escuchadas, no han querido escuchar el descontento social”. Dos estudiantes resultaron heridas durante disturbios registrados en un liceo público en Santiago, cuando la policía intentaba controlar la situación con escopetas utilizadas en disturbios en medio del estallido social que golpea a Chile, informó Mario Rozas, director de Carabineros.