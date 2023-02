Las imágenes estremecedoras que llegan desde Siria, donde un poderosísimo sismo de magnitud 7.8 que se produjo antes del amanecer del lunes causó derrumbes de edificios en por lo menos 58 ciudades en el noroeste del país, generan conmoción en las redes sociales.

Entre las más devastadoras está un video en el que se ve a un padre desconsolado en el momento en que los rescatistas le dan el cuerpo de su hijo de apenas meses de edad tras haber sido víctima de los derrumbes provocados por el temblor.

Lee también: "¡Ayuda, ayuda, por favor!": Videos muestran a personas atrapadas en los escombros tras terremoto en Turquía

El hecho ocurrió en la ciudad de Jandaris, en la provincia de Aleppo, controlada por los rebeldes, un sitio asolado por años de guerra cuyos edificios estructuralmente frágiles se han derrumbado de forma inmediata en la catástrofe de este lunes.

El video recogido por el medio Middle East Eye muestra a un hombre arrodillado entre los escombros con un niño en brazos envuelto en una gruesa manta roja. El llanto desgarrador de este padre da cuenta del dolor por la muerte de su hijo, a quien acuna y besa, mientras otro hombre visible en el video intenta contenerlo.

A father weeps over his baby’s body in the northwestern Syrian town of Jindayris, after a 7.8 magnitude earthquake struck southeast Turkey and northwest Syria on Monday, killing more than 1,300 people and injuring thousands more. pic.twitter.com/Ha3rrqKy7f

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 6, 2023