Video. Hombre salva a cachorro de las fauces de pequeño cocodrilo 

Miami. Un hombre se lanzó a un lago en Estero, en la costa oeste de Florida, a rescatar a su cachorro de tres meses de la fauces de un cocodrilo al que casi no le puede abrir las mandíbulas, según se ve en un dramático video que se hizo viral.

saved the puppy from getting eaten by an alligator and never dropped his cigar, a true legend pic.twitter.com/ryRSfZqOsy

— juan vidal (@itsjuanlove) November 22, 2020