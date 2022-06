Amán.- Una fuga de gas, aparentemente cloro, en la ciudad portuaria de Aqaba, al sur de Jordania, ha causado la muerte de al menos 10 personas y afectaciones a unas 250, según las autoridades.

Un video difundido por los medios de comunicación estatales muestra cómo una grúa levanta una cisterna de un camión y lo deja caer sobre la cubierta de un barco, provocando una explosión de humo amarillo y haciendo que los trabajadores del muelle salgan corriendo.

Crane drops tank with poisonous gas in Jordan's Aqaba port; at least 10 dead, 251 injured pic.twitter.com/wV4wDL2ixb

— BNO News (@BNONews) June 27, 2022