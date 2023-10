Miami.— El golpe iniciado por el grupo terrorista Hamas contra el pueblo israelí en Tierra Santa cada día toma mayores dimensiones, pero esta guerra no sólo se está librando en Israel y la Franja de Gaza, sino que toma otras proporciones al incorporarse en el mundo digital.

“Las empresas que manejan las actuales tecnologías a través de las cuales tenemos una comunicación instantánea están continuamente monitoreando el uso de sus sistemas y sus algoritmos para detectar malos usos y abusos”, comenta el especialista e ingeniero en sistemas Gabriel Corvera desde Nueva York a EL UNIVERSAL; “desde delincuencia y pornografía infantil hasta terrorismo, especialmente ahora que se ha detectado que Hamas y algunos de sus simpatizantes podrían estar malinformando a través de las redes (...) Detrás de esto hay mucha inteligencia artificial”, señala a este medio Corvera; “esa es la novedad y lo que hace que sea muy dañino son los montajes demasiado realistas”. El deepfake logra crear artificialmente noticias en video que parecerían completamente reales, explica el especialista.

De acuerdo con el reporte de varios medios de comunicación en diversas partes del mundo, los primeros días de la agresión de Hamas contra Israel y la posterior defensa judía se suscitaron una serie de fake news. Esta situación que ya ha confundido a millones de personas en el mundo alertó a la Unión Europea (UE), Estados Unidos e Inglaterra principalmente para exigir a los propietarios de empresas digitales como Facebook, X, Instagram, Tik- Tok, Threads, Telegram, Snapchat, Reddit y varias más que pongan especial atención en los contenidos que se publican.

La empresa Meta, bajo el liderazgo de Mark Zuckerberg, ha publicado que, al menos, desde 2017 ha incrementado la incorporación de personal humano en combinación con el creciente desarrollo de la inteligencia artificial, “para hacer frente al reto de todas las actividades delictivas y clandestinas que puedan estar presentes en sus redes y especialmente el terrorismo internacional”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha informado que “la Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a las plataformas digitales en línea retirar todo tipo de contenidos fuera de la ley y llevar a cabo las medidas pertinentes para afrontar cualquier riesgo”.

De acuerdo con los reportes de las redes más populares en occidente, Meta ha eliminado más de un millón de publicaciones comprobadamente de desinformación o sospechosas respecto a la guerra entre Israel y Hamas. X y TikTok reportan haber eliminado más de 500 mil cada uno. En todos los casos reportan que han reunido a equipos de personas especializadas. “A pesar de lo rápido que la inteligencia artificial se ha desarrollado y que va a una velocidad casi inalcanzable, en este momento, al menos hay algunos rasgos que pueden ayudar a detectar deepfake”, dice el ingeniero en sistemas, “por ejemplo, la sincronización entre voz y movimientos faciales y corporales no coincide del todo, el movimiento de los labios en particular no termina de ser natural, humano. Y si se fijan en la imagen completa y hacen un recorrido, van a encontrar áreas muy difusas”.

Las fotografías son más difíciles de detectar, pero incluso así, en internet hay herramientas que ayudan para saber si se trata de material gráfico auténtico.

Algunas aplicaciones que están siendo recomendadas por diversas agrupaciones informativas para la detección de información y material visual falsos son TinEye, que puede verificar el origen de la publicación. También recomiendan la búsqueda avanzada de Facebook; así como Snopes, FactCheck o instalar el plug-in conocido como inVid&WeVerify, que sirve para detectar e identificar material fake.

Incluso así, queda casi libre la llamada dark web. “Ese es un gran reto en el que también se trabaja”, comenta Corvera.

Algunas recomendaciones que dan especialistas sobre cómo comprobar o detectar información falsa es verificando la fuente de quien lo dice o lo publica, cruzar la información con diversos medios, verificar quién firma o responde por esa información, verificar la fecha, observar y analizar el lenguaje y la redacción, revisar los comentarios, cruzar buscadores con las imágenes o videos y usar algún verificador digital.

