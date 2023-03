Ucrania y Rusia amplían acuerdo de cereales con mediación de Turquía y la ONU

Kiev.- Un acuerdo sin precedentes en tiempos de guerra que permitía el flujo de granos desde Ucrania a países de África, Medio Oriente y Asia, donde el hambre es una amenaza creciente y los altos precios de los alimentos empujan a más personas a la pobreza, se prorrogó justo antes de su fecha de vencimiento, dijeron las autoridades el sábado.

Las Naciones Unidas y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciaron la prórroga, pero ninguno confirmó cuánto duraría. La ONU, Turquía y Ucrania habían presionado por 120 días, mientras que Rusia dijo que estaba dispuesta a aceptar 60 días .

El viceprimer ministro ucraniano, Oleksandr Kubrakov, tuiteó el sábado que el acuerdo permanecería vigente durante el periodo más largo de cuatro meses. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo a la agencia de noticias rusa Tass que Moscú “aceptó extender el acuerdo por 60 días”.



#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdoğan, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 18, 2023