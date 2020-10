Trump sale caminando del hospital y anuncia que retomará su campaña pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump salió del hospital esta tarde tras permanecer ahí para ser tratado por Covid-19.

Lee también: Trump aún no está completamente fuera de peligro, dice su médico

El mandatario norteamericano abandonó el hospital caminando y abordó una camioneta que lo llevaría a un helicóptero con destino a la Casa Blanca.

Lee también: "Me siento mejor que hace 20 años", dice Trump al anunciar su alta del hospital

Unos minutos antes anunció que retomaría pronto su campaña para las elecciones en el país.



Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020