El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles la información divulgada en la prensa sobre una supuesta propuesta suya de utilizar una fosa con cocodrilos como método para frenar el ingreso de inmigrantes en la frontera con México.

“La prensa está intentando vender el hecho de que yo quería una [fosa] lleno de cocodrilos y serpientes, con una cerca eléctrica y puntas afiladas encima, en nuestra frontera sur”, escribió Trump.

“Puedo ser duro sobre la seguridad de la frontera, pero no así de duro. La prensa se ha vuelto loca. ¡Noticias falsas!", escribió Trump.



Now the press is trying to sell the fact that I wanted a Moat stuffed with alligators and snakes, with an electrified fence and sharp spikes on top, at our Southern Border. I may be tough on Border Security, but not that tough. The press has gone Crazy. Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019