Miami.- El expresidente de Estados Unidos (2017-2021) Donald Trump señaló este jueves que no hay "un caso" en su contra para inhabilitarlo en las elecciones generales de noviembre próximo y que se trata más de un caso de "interferencia electoral de los demócratas".

En una breve rueda de prensa que ofreció en los exteriores de su residencia en el sur de Florida, el exmandatario se pronunció así tras la finalización de la audiencia en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinará si está inhabilitado para volver a la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021.

"No fue insurrección", señaló Trump, quien al mismo tiempo puso de relieve su buena posición en las encuestas, tanto en las primarias del Partido Republicano como en un eventual cara a cara con el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien aspira a la reelección.

En la audiencia de hoy, tanto los magistrados más progresistas como los más conservadores -entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts- mostraron sus reticencias sobre las implicaciones a nivel nacional si se valida la decisión del estado de Colorado de eliminar a Trump de las primarias republicanas por su papel en el asalto al Capitolio.

Muchos de ellos sugirieron en sus intervenciones la incomodidad con la idea de que los estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.

Los abogados de Trump usaron dos argumentos básicos: que un estado no puede eliminar a un candidato de la boleta electoral, porque es atribución del Congreso determinar si alguien puede ser descalificado, y que lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio no califica como insurrección, sino como una revuelta, un "evento caótico", cuyo fin no era "derrocar al gobierno".

Los jueces parecieron estar de acuerdo en que un estado no puede eliminar un candidato de la boleta en lo que es una elección presidencial, pero apenas es el primer día de audiencias, porque lo que no habrá una decisión este jueves.

