El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dará una rueda de prensa sobre la crisis del coronavirus a las 23:00 GMT en la Casa Blanca, acusando a los opositores demócratas y a medios de comunicación de asustar a los mercados con su cobertura de la epidemia.

"Hacen todo lo que pueden por que el Caronavirus (sic) parezca lo más malo posible, creando pánico en los mercados", dijo el mandatario sobre los canales de noticias MSDNC y CNN, y acusó a los demócratas de "hablar mucho, no hacer nada".

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020