Tren se descarrila en Escocia; reportan heridos graves

Un tren se descarriló este miércoles en el noreste de Escocia, con informes de "heridos graves", informó la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon.

"Es un incidente extremadamente grave", dijo la primera ministra en Twitter. A continuación, explicó a los diputados escoceses que había "informaciones preliminares" sobre "heridos graves".

"Recibí un informe inicial de Network Rail y los servicios de emergencia y me mantengo informada. Todos mis pensamientos están con los involucrados", escribió en Twitter.

Según imágenes de la BBC, se desprendían columnas de humano del lugar del accidente, en una zona montañosa, donde llegaron varios vehículos de rescate y un helicóptero. El tren no era visible.

La policía de transporte británico precisó en Twitter que el tren descarriló en la localidad de Stonehaven, en Aberdeenshire (noreste).

Fuertes lluvias cayeron en la noche de martes a miércoles en Escocia, que provocaron inundaciones en la zona y retrasos en el tráfico ferroviario.

"Nuestros equipos han trabajado toda la noche para tratar de mantener la red abierta, pese a las lluvias torrenciales y rayos. Sin embargo, hay perturbaciones en varias rutas", según la Network Rail Ecosse.

Un portavoz de ScotRail, la empresa que gestiona el servicio de trenes en Escocia, afirmó que "está ayudando" a los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar y que proporcionará más información "cuando esté disponible".

La semana pasada, se registró un pico de nuevos casos de coronavirus en Aberdeen, la principal ciudad de la zona, lo que provocó un endurecimiento de las medidas de confinamiento vigentes con el cierre de pubs y restaurantes y limitaciones en los desplazamientos.



This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020