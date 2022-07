Tras ola de calor, preocupa el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia; sube el nivel del mar

La Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio de la Comisión Europea alertó la tarde de este martes el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia.

De acuerdo con CNN news, las temperaturas han rondado los 60 grados Fahrenheit, 10 grados más cálidas de lo normal para esta época del año, causando que la capa de hielo se derrita rápidamente y libere alrededor de 6 mil millones de toneladas de agua por día.

Lo anterior, dando como resultado el aumento de 1.5 milímetros del nivel del mar a nivel global.

Los hechos fueron captados por el satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) donde se registró en imagen una alta descarga de sedimentos de hielo derretido.



#ImageOfTheDay

A #heatwave has been affecting #Greenland in the past few days

High temperatures have caused the ice sheet to melt rapidly & release around 6 billion tonnes of water per day

#Sentinel2image of Godthåbsfjord showing high sediment discharge from melt pic.twitter.com/3fjImIh38x

— DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) July 26, 2022