Un tornado atravesó Little Rock y las áreas circundantes el viernes, destrozando casas, volcando vehículos y arrojando árboles y escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio. El principal centro de traumatología de la ciudad dijo que esperaba al menos de 15 a 20 pacientes.

Al menos una persona murió y dos docenas o más resultaron heridas, algunas de gravedad, en el área de Little Rock, dijeron las autoridades. La ciudad de Wynne, en el noreste de Arkansas, también quedó devastada y las autoridades informaron de dos muertos ahí, junto con casas destruidas y personas atrapadas entre los escombros.

El tornado atravesó primero los vecindarios en el oeste de Little Rock y destrozó un pequeño centro comercial que incluía una tienda de comestibles Kroger. Luego cruzó el río Arkansas hacia North Little Rock y las ciudades circundantes, donde se informaron daños generalizados en viviendas, negocios y vehículos.

El Centro Médico de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas en Little Rock estaba operando a un nivel de víctimas masivas, dijo la portavoz Leslie Taylor. Varias personas ya habían sido transportadas al centro médico, pero no se dispuso de inmediato de un recuento exacto.

Lee también: Donald Trump viajará a NY para comparecer ante un juez por el caso que lo vincula a Stormy Daniels

Mark Hulsey, gerente de proyectos especiales del condado de Pulaski, que incluye a Little Rock, dijo que al menos una persona estaba en estado crítico. Las áreas no incorporadas del condado sufrieron daños estructurales por el tornado, pero las cuadrillas aún no han encontrado ningún edificio que haya sido "aplanado o completamente destruido", dijo Hulsey.

El Departamento de Bomberos de Little Rock reportó grandes daños y escombros en el extremo oeste de la ciudad y dijo en su página de Facebook que los bomberos estaban realizando operaciones de rescate en el área.

Un automóvil se voltea en un estacionamiento de Kroger después de que una fuerte tormenta arrasara Little Rock. Foto: Andrew DeMillo/AP

Declaran estado de emergencia

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders declaró el estado de emergencia y dijo que había “daños significativos” en la parte central del estado.

"Rezando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta”, escribió en Twitter. “Los habitantes de Arkansas deben seguir siendo conscientes del clima a medida que las tormentas continúan avanzando”.

El alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., anunció que estaba solicitando ayuda de la Guardia Nacional.

Lee también Al menos 23 muertos deja tornado en el oeste de Misisipi

“Acabo de llegar al puesto de comando del incidente donde los oficiales de emergencia están respondiendo al devastador tornado”, tuiteó Scott. “Por favor, manténgase alejado de las carreteras y de las áreas afectadas para permitir que trabajen los servicios de emergencia”.

Más de 350 mil personas estaban en riesgo por lo que el Servicio Meteorológico Nacional llamó un “tornado grande y destructivo confirmado”.

Los pasajeros y los empleados del aeropuerto en el Aeropuerto Nacional Clinton se refugiaron en los baños y se les ordenó permanecer allí hasta las 3:45 p.m.

Casi 70 mil clientes en Arkansas se quedaron sin electricidad por la tarde, según poweroutage.us, que rastrea los apagones.

Unas 32 mil personas se quedaron sin electricidad en la vecina Oklahoma, donde ráfagas de viento de entre 50 y 60 mph alimentaron rápidos incendios de pasto. Se instó a la gente a evacuar las casas en el extremo noreste de la ciudad de Oklahoma, y ​​las tropas cerraron partes de la Interestatal 35 cerca del suburbio de Edmond.

Se informaron más apagones en Kansas, Missouri y Texas.

Un edificio dañado después de que una fuerte tormenta arrasara Little Rock, Arkansas. Foto AP

Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines confirma dos tornados

Dylan Dodson, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines, dijo que había dos tornados confirmados el viernes por la tarde en el este de Iowa, pero que era demasiado pronto para estimar su tamaño o cuánto daño habían causado.

“Tenemos algunos informes de áreas que han recibido daños, pero en cuanto a la gravedad, es demasiado pronto para decirlo”, dijo Dodson.

En Illinois, Ben Wagner, operador jefe de radares de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Woodford, dijo que el granizo rompió las ventanas de automóviles y edificios en el área de Roanoke, al noreste de Peoria.

Las tormentas masivas que se avecinaban en al menos 15 estados en el Medio Oeste y el sur de EU el viernes hicieron que los meteorólogos instaran a la gente a prepararse para un clima peligroso, incluidos los tornados, diciendo que las condiciones son similares a las de hace una semana que desató un tornado devastador que mató al menos a 21 personas en Misisipí.

Bajo aviso meteorológico

Más de 85 millones de personas estaban bajo avisos meteorológicos ya que el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un brote inusualmente grande de tormentas eléctricas con el potencial de causar granizo, ráfagas de viento dañinas y fuertes tornados que podrían moverse largas distancias sobre el suelo.

El área con mayor riesgo de tormentas el viernes sigue un gran tramo del río Mississippi desde Wisconsin hasta Mississippi, con avisos raros de alto riesgo centrados en Memphis; y entre Davenport, Iowa y Quincy, Illinois y sus alrededores.

Los meteorólogos emitieron avisos de tornados sobre ambas regiones de alto riesgo hasta el viernes por la noche, y el servicio meteorológico esperaba numerosos tornados y lo calificó como una “situación particularmente peligrosa”.

Lee también Mississippi, devastado tras el azote de tornados

En total, para el viernes por la tarde, las alertas de tornado emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional cubren la mayor parte de Missouri, Arkansas e Iowa; el oeste de Illinois; y partes de Wisconsin, Texas, Tennessee, Kentucky, Louisiana, Oklahoma y Mississippi.

Se espera que tales "tormentas intensas" se vuelvan más comunes, especialmente en los estados del sur, a medida que aumentan las temperaturas en todo el mundo.

Además de Little Rock, los principales centros de población con alto riesgo de tormentas a partir del viernes por la tarde incluyen Chicago; San Louis; Jonesboro, Arkansas; y Des Moines y Cedar Rapids, Iowa.

“Habrá muchas tormentas eléctricas... tornados, vientos dañinos y granizo grande”, dijo Victor Gensini, profesor de meteorología del norte de Illinois y experto en tornados.

Lee también Un muerto y varios desaparecidos por tornados en sur de EU

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla en Rolling Fork, Mississippi, el 31 de marzo de 2023. Foto: Mandel NGAN / AFP

Meteorólogos advirtieron sobre una "amenaza de clima severo"

Los meteorólogos advirtieron sobre una "amenaza de clima severo relativamente rara y significativa" alrededor de Chicago que podría incluir vientos poderosos, tornados y granizo grande.

En Iowa City, la Universidad de Iowa canceló la fiesta del viernes para los fanáticos que planeaban reunirse para el partido Final Four de baloncesto femenino contra Carolina del Sur.

El viernes pasado por la noche, un feroz tornado en Mississippi mató al menos a 21 personas, hirió a docenas y arrasó bloques enteros mientras abría un camino de destrucción durante más de una hora. Unas 2 mil casas resultaron dañadas o destruidas, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi.

El número de víctimas fue especialmente elevado en el condado de Sharkey, en el oeste de Mississippi, donde 13 personas murieron en un condado de tres mil 700 residentes. Vientos de hasta 200 mph (322 kph) azotaron el pueblo agrícola rural de Rolling Fork, reduciendo casas a montones de escombros, volcando autos y derribando la torre de agua del pueblo.

Lee también: Reportan que Andrew Tate será liberado y puesto bajo arresto domiciliario en Rumania

Gensini dijo que la configuración atmosférica del viernes es similar a las condiciones que estuvieron presentes durante la tormenta mortal de Mississippi.

El pronóstico peligroso es el resultado de fuertes vientos del sur que transportan grandes cantidades de humedad desde el norte del Golfo de México, donde interactuarán con el fortalecimiento del sistema de tormentas.

En Dakota del Sur, la gobernadora Kristi Noem ordenó el cierre de las oficinas del poder ejecutivo estatal el viernes en partes del estado, ya que se esperaban lluvias heladas, nieve y fuertes vientos. Muchos condados estaban bajo advertencias de ventisca o tormenta de hielo.

El servicio meteorológico pronostica otra tanda de tormentas intensas el próximo martes en la misma área general que la semana pasada. Al menos los primeros 10 días de abril serán difíciles , dijo el meteorólogo de Accuweather Brandon Buckingham a principios de esta semana.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef/rcr