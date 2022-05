Tirador de escuela en Texas salió de un armario y comenzó a disparar contra agentes tácticos

El atacante de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, identificado como Salvador "N", de 18 años, que el martes dejó 21 muertos (19 niños y dos profesoras) salió del armario de un salón de clases disparando a los agentes tácticos de la Patrulla Fronteriza que ingresaban a la sala, reveló este viernes un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, y ofreció nuevos detalles sobre el tiroteo, mencionaron medios estadounidenses.

The Washington Post reportó que los agentes de la Patrulla Fronteriza, usando un escudo, entraron al salón de clases y dispararon y mataron al hombre armado después de que una decena de oficiales esperó afuera durante casi 50 minutos mientras los niños llamaban repetidamente al 911, suplicando por ayuda, reconoció la policía de Texas.

Las autoridades recibieron llamadas de varias personas en las dos aulas afectadas, incluida la de una alumna a las 12:16 horas locales que informaba que "entre ocho y nueve estudiantes estaban vivos".

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dijo que la alumna, que también informó que había varios muertos, pidió: "Por favor, envíen a la policía ya".

La puerta fue finalmente abierta a las 12:50 horas con llaves entregadas por un conserje.

La policía tomó la "decisión errónea" de no ingresar antes en la escuela de Uvalde, dijo McCraw. "Desde el beneficio de la retrospectiva... fue una decisión errónea, y punto", dijo McCraw en una tensa conferencia de prensa. "Si yo creyera que esto pudiera ayudar, me disculparía", agregó muy emocionado.

Diecinueve agentes esperaron en el corredor de la escuela a que una unidad táctica ingresara a las aulas aproximadamente una hora después de que el pistolero, Salvador "N", de 18 años, entrara en el edificio el martes.

Presionado por los periodistas para explicar un retraso que es objeto de críticas, el funcionario dijo que pensaron que "podría no haber ningún superviviente".

Los detalles de los minutos que planearon entrar al aula

La explicación de la respuesta lenta al tiroteo masivo del martes en la Escuela Primaria Robb en Uvalde se produce después de que los funcionarios estatales ofrecieran relatos contradictorios y parciales de lo que sucedió en los días posteriores a la frustración de los padres, indicó el medio.

Según un funcionario, indicó el Post, un agente táctico de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de la agencia, o BORTAC, fue el primero en llegar afuera del salón de clases alrededor de las 12:15 p.m.





El medio mencionó que la policía local y otros oficiales reunidos en el pasillo le dijeron al agente que el tirador estaba atrincherado dentro del salón de clases.

El oficial vio agujeros de bala en la puerta del salón de clases y la policía le dijo que el sospechoso había intentado dispararles a través de la abertura.

El agente comenzó a planificar la operación táctica para ingresar al salón de clases y agentes adicionales de BORTAC llegaron aproximadamente 15 minutos después, dijo el funcionario.

Los agentes no disponían de herramientas para entrar; un alguacil estadounidense en la escena proporcionó a los oficiales un escudo balístico, indicó el Post. “No me han dicho que estaban frustrados”, dijo el funcionario. “Pero me dijeron que era difícil discernir quién estaba a cargo”.

El primer agente de BORTAC “básicamente dijo: ‘Terminemos con esto’” y comenzó a planificar la entrada al salón de clases, dijo el funcionario. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron al pistolero se frustraron y actuaron por iniciativa propia después de que la policía local les dijo que esperaran, reportó NBC News.

Lee también: Masacre en Texas: Las contradicciones sobre el tiroteo en Uvalde que ponen en duda la actuación de la policía

“No era un gran equipo”, dijo la fuente al Post. “Era un agente de aquí, dos de allá, y simplemente convergieron allí”. Durante ese tiempo, los agentes de la Patrulla Fronteriza, la policía y otro personal encargado de hacer cumplir la ley estaban evacuando las otras aulas.

El agente dijo que no escuchó disparos dentro del salón de clases durante el periodo en que los oficiales pidieron la llave para abrir el salón de clases. Una vez que tuvieron la llave, pudieron abrir la puerta mientras se paraban a un lado, protegidos por la pared exterior del salón de clases. “A los pocos minutos de obtener la llave, hicieron su entrada”, dijo el funcionario.

Abrieron la puerta y entraron detrás del agente de BORTAC que sostenía el escudo. Le siguieron otros dos agentes de BORTAC, un agente de búsqueda, trauma y rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR) y al menos un ayudante del alguacil. Ramos salió de un armario disparándoles y le devolvieron el fuego, dijo el oficial, matándolo.

Uno de los agentes de BORTAC recibió un rasguño en la cabeza y una metralla en el pie, pero las heridas fueron leves, mencionó el Post. Además, los agentes vieron niños amontonados alrededor de la habitación, acurrucados, algunos aún vivos pero muchos muertos, dijo el funcionario.

Lee también: “¿Por qué no nos dejaron salvar a nuestros hijos?”

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr