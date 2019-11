Tema de Groenlandia atrasó respuesta a Ucrania, dice diplomático de EU

Mientras altos funcionarios intentaron reunirse con el presidente Donald Trump para convencerlo de liberar la ayuda para Ucrania, la atención de la administración estaba en el deseo del magnate de comprar Groenlandia, según una transcripción de la entrevista a puerta cerrada de Bill Taylor, embajador interino de Estados Unidos en Ucrania.

Ante los comités que lideran la investigación del proceso de impeachment contra Trump, Taylor dijo que es de su "comprensión" que el dinero para Ucrania debía ser retenido hasta que se comprometieran a investigar al hijo del demócrata Joe Biden, indicó NBC News.

Durante su testimonio, se reveló que los secretarios de Defensa, de Estado, el director de la CIA y el consejero de Seguridad Nacional buscaron reunirse con Trump para cambiar su idea de no dar la ayuda al país europeo, pero ese encuentro fue "difícil de agendar".

Declaró que una de las razones fue el interés del mandatario por comprar Groenlandia a Dinamarca.

"Creo que esto ocurrió en el lapso del tema de Groenlandia, que tomó un montón de energía" en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo Taylor ante los comités.

El presidente Trump creó un problema con Dinamarca en agosto, después de expresar su deseo de comprarle Groenlandia, señaló NBC.

El gobierno danés rechazó la idea, al decir que la autonomía del territorio no estaba en venta. Los habitantes de Groenlandia se burlaron de la idea y al final el mandatario estadounidense canceló una visita a Dinamarca.

El martes, Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE), admitió que dio a entender a un asesor del presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, que o cumplían la petición de indagar al ex vicepresidente Joe Biden por un supuesto delito de corrupción (demostrado que no existió), o no iban a recuperar la ayuda militar que Washington les congeló.

lsm