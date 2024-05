Miami. — Mientras legisladores no logran ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria o los fondos a asignar, los centros de detención de migrantes en Estados Unidos se ven tan rebasados que, desde fines de 2023 comenzaron a liberar solicitantes de asilo en territorio estadounidense.

“No cabe un alfiler ahí dentro”, dice a EL UNIVERSAL un migrante que no quiso dar su nombre y tuvo la suerte de ser liberado. En febrero se dieron a conocer presuntos planes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para liberar migrantes y reducir el sobrecupo en los centros de detención, ante el déficit presupuestario que encaran y el estancamiento del debate sobre la asignación de fondos suplementarios. “Entre las caravanas que no se detienen y la cantidad de migrantes acumulados en la franja fronteriza del lado mexicano, una vez que terminó el Título 42, la Patrulla Fronteriza ya no podía simplemente expulsar a los migrantes detenidos. Debía iniciar un proceso de deportación”, indicó a este diario el abogado especialista José Jordán. “Pero entre los que siguen entrando sin papeles y otros que son detenidos que ya estaban dentro, por supuesto ya no hay espacios; están sobrepoblados y eso trae otros problemas” dice el abogado.

De acuerdo con un informe de ICE al que se tuvo acceso, la Patrulla Fronteriza (BP, por sus siglas en inglés), liberó entre los años fiscales de 2021 a 2023 un promedio de un millón 800 mil migrantes en territorio estadounidense; más de 50% de esta cifra se ejerció en 2023, con 909 mil 450 migrantes.

“Lo que yo vi dentro de dos cárceles migratorias donde estuve en Texas, es demasiada gente, casi uno sobre el otro. No se puede dormir bien y respirar es terrible, por los olores; hay quienes se orinan ahí dentro porque no los escuchan o tardan en dejarlos ir al baño”, describe el migrante indocumentado liberado y que habló con este diario. “Hay enfermos y se pasa mucho frío; el trato es malo. No se lo deseo a nadie, porque no hemos cometido ningún delito”, asegura.

Entre los estados de la Unión Americana con Centros de Detención para migrantes más afectados por la sobrepoblación se encuentran Texas y Arizona. Un ejemplo es El Río, Texas, que incluye Eagle Pass, uno de los lugares fronterizos de indocumentados más dramáticos; ahí, el Centro de detención tiene capacidad para 2 mil personas, pero al cierre de 2023 se contabilizaban 5 mil 200 detenidos; 256% por encima de su capacidad.

