Una serpiente no puede ser utilizada como cubrebocas contra el coronavirus, recordaron las autoridades de Manchester, en el norte de Inglaterra, tras la publicación de fotografías que muestran a un usuario de autobús con un reptil enrollado sobre la boca.

En unas imágenes publicadas por el Manchester Evening News, se ve a un viajero usando el lunes una enorme serpiente para cubrirse el rostro. Las fotos también muestran al reptil explorando lo que tiene alrededor y envolviéndose en torno a una barra del autobús.

Un testigo citado por el periódico aseguró que ver a este hombre y su inusual mascota fue "bastante entretenido": "la llevaba envuelta alrededor de la cara como una máscara cuando subió al autobús".

Para combatir la transmisión del coronavirus, es obligatorio en el transporte público de Inglaterra cubrirse el rostro.

"Las directrices del gobierno dejan claro que no es necesario llevar una mascarilla quirúrgica y que los pasajeros pueden hacerse su propia mascarilla o llevar algo adecuado, como una bufanda o pañuelo", dijo un portavoz de la Autoridad de Transporte de Mánchester.

Pero "aunque esto deja un pequeño margen de interpretación, no se extiende al uso de la piel de serpiente, especialmente cuando todavía está unida a la serpiente", agregó.



Obsessed with this bloke using his snake as a mask on the bus

I fucking love Manchester pic.twitter.com/V8HFlVjPAW

— Quarantina Turner says suck ur mum (@OhBabyLetMegIn) September 15, 2020