Quito. La policía de Ecuador confirmó el sábado el secuestro del cónsul honorario del Reino Unido, Collin Armstrong, en el país andino, asediado por la violencia y criminalidad.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en la provincia de Los Ríos, unos 177 kilómetros al suroeste de la capital, informó la institución en la cuenta de la red social X, antes Twitter.

Agregó que unidades especializadas realizan tareas operativas y de investigación en el territorio. Ni la embajada del Reino Unido, ni la Cancillería de Ecuador se han pronunciado al respecto.

Lee también: Sicarios se equivocan de casa y asesinan a cuatro niños en Ecuador, entre ellos a un bebé

La policía no proporcionó más detalles del hecho “para no interferir en las investigaciones”, señaló en un chat de periodistas.

The Associated Press se comunicó con el consulado, pero no recibió respuesta de inmediato.

Según reportes de medios locales, Collin Armstrong, quien además es un conocido empresario en el sector agrícola, fue secuestrado en la ciudad de Baba, donde tenía su hacienda. Armstrong es el fundador de Agripac, una de las mayores empresas de suministro de productos agrícolas de Ecuador, que también desarrolla soluciones en los campos de la acuicultura, producción de fertilizantes, químicos industriales, salud animal, semillas y larvicultura, entre otros.

Junto con él fue secuestrada otra persona de quien solo se ha dicho que es de nacionalidad colombiana, aunque algunos medios señalan que se trata de la pareja de Armstrong. El secuestro ocurrió al finalizar una fiesta de Navidad que Armstrong ofreció a sus empleados.

URGENTE | Delincuentes armados con fusiles en mano secuestraron al Ing. Colin Armstrong, principal de la empresa #Agripac.#ColinArmstrong, es el presidente y fundador de #Agripac y cónsul honorario de #ReinoUnido en el #Ecuador.



Su secuestro se produjo en sus hacienda luego de… pic.twitter.com/r0HxYiEziC — Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) December 16, 2023

Ecuador atraviesa una ola de inseguridad y violencia que ha venido en ascenso en los últimos años y que las autoridades atribuyen a la presencia de grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico.

La influencia de estas organizaciones delictivas que actúan con bandas subsidiarias locales y que se disputan territorios para sus actividades ilícitas, han derivado en un aumento de robos, secuestros, extorsiones, sicariato y todo tipo de delitos, según las autoridades.

Numerosas bandas controlan las cárceles y las calles donde se ha disparado la violencia. Desde 2018 la tasa nacional de homicidios se ha cuadriplicado, pasando de 6 a 26 por cada 100 mil habitantes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el poder desde noviembre, apuesta por una política de mano dura contra las organizaciones del narco.

Lee también: Juez dicta prisión preventiva a presidente de Judicatura de Ecuador por caso de corrupción

En junio, el secuestro de un empresario italiano en Guayaquil alarmó a la comunidad internacional.

Los secuestros extorsivos a esa fecha se habían triplicado en el país andino, según cifras de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la policía que, en el primer semestre de 2023, registraba 54 casos denunciados y resueltos con la liberación de 78 personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc