Se registra tiroteo en supermercado King Soopers de Colorado, Estados Unidos

Estados Unidos. El Departamento de Policía de Boulder informó este lunes que hay un tirador activo en el supermercado King Soopers en Denver, Colorado.

Ante esto, pidió a personas y conductores evitar la zona.



ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021