Un nuevo video que muestra a Donald Trump de fiesta con Jeffrey Epstein junto a un grupo de animadoras en el club Mar-a-Lago apareció el miércoles, a pesar de las afirmaciones del mandatario estadounidense de que apenas conocía al financiero acusado de agredir sexualmente a menores de edad.

La NBC News anunció que había encontrado en sus archivos un video de 1992 de Trump en un club de Palm Beach, Florida, en el que da la bienvenida a la fiesta al magnate Jeffrey Epstein, y los dos hombres parecen estar hablando sobre las mujeres que bailan delante de ellos.

En un momento del video, en el que Trump baila con animadoras del equipo de futbol Buffalo Bills, el mandatario señala a una de ellas y parece decirle algo a Epstein.

Lee también: Quién es Jeffrey Epstein, el multimillonario amigo de Trump y Clinton acusado de abuso sexual de menores

El video fue filmado para el programa "A Closer Look" de NBC en esa época, para un episodio sobre el estilo de vida de Trump, quien se acababa de divorciar de su primera esposa, Ivana Trump, y un año antes de casarse por segunda vez con Marla Maples.



Morning Joe dug up footage of Trump partying with Jeffrey Epstein at Mar-a-Lago in 1992 pic.twitter.com/3T4l2enrqc

— Aaron Rupar (@atrupar) July 17, 2019