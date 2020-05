Reportan edificios incendiados tras explosión en Los Ángeles

Una explosión registrada este sábado por la tarde en el centro de Los Ángeles dejó varios edificios en llamas en lo que el Departamento de Bomberos de esa ciudad de California describió como una emergencia importante, reportaron medios estadounidenses.

Los Ángeles Times informó que la explosión ocurrió en 327 E. Boyd Street, y el incendio se había extendido a los edificios cercanos, según el Departamento de Bomberos.

No estaba claro si hubo víctimas, pero se reportó que hasta 10 bomberos estaban "caídos" después de la explosión.

El departamento también divulgó que más de 230 bomberos respondían contra el fuego y que había un equipo para trasladar a los heridos.



#BREAKING DowntownLA ; An explosion on scene has caused a MAYDAY with approx 10 firefighters down and multiple buildings on fire per @LAFD #Telemundo52 ( courtesy: DannyFromLA) pic.twitter.com/UbxCQgM2RM

— Erick Mendoza (@e_a_mendoza) May 17, 2020