El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en su poder una grabación de audio de una reunión en 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce haberse llevado un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán, informó CNN.

La cadena estadounidense señaló que varias fuentes le confirmaron la existencia de dicha grabación, realizada en el verano de 2021, y que muestra que Trump no sólo sabía que había retenido material clasificado después de dejar la Casa Blanca, sino que quería compartir la información en su poder, pero no lo hacía porque era consciente de que al ya no ser presidente no tenía la capacidad de desclasificar el documento.

CNN dijo no haber escuchado la grabación, pero que sus fuentes sí lo hicieron. La reunión, ocurrida en julio de 2021, habría tenido lugar en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, y en ella participaron, además de Trump, dos personas que trabajaban en la autobiografía del exjefe de gabinete del exmandatario Trump, Mark Meadows, entre otros.

La autobiografía de Meadows incluye un apartado que parece aludir a la reunión grabada en audio que tienen en su poder fiscales en la causa contra Trump. En dicho encuentro, el exmandatario habría hablado, de acuerdo con el libro, de “un informe de cuatro páginas mecanografiado por el propio (ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Trump) Mark Milley. Contenía el plan del propio general para atacar Irán, desplegando un número masivo de tropas, algo que instó a hacer al presidente Trump más de una vez durante su presidencia”.

El abogado especial Jack Smith, quien dirige la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados hallados en poder de Trump, tiene en la mira esa reunión de julio, como parte de la evidencia sobre el manejo que hizo el exmandatario sobre secretos de seguridad nacional.

La grabación ha generado tal interés que, señala CNN, los investigadores interrogaron ya sobre el tema a Milley.

Trump ha dicho que desconocía que los materiales que se llevó de la Casa Blanca eran clasificados. Hace unas semanas, en un townhall con CNN, cuestionado sobre si mostró a alguien los documentos clasificados que se llevó, Trump respondió que “La verdad es que no. Tendría derecho a hacerlo. Por cierto, fueron desclasificados después".

La revelación de que el expresidente y comandante en jefe ha sido grabado discutiendo un documento clasificado podría elevar su exposición legal mientras continúa su tercera candidatura a la Casa Blanca. Trump insiste en que no ha cometido ningún delito.

Un portavoz de la campaña de Trump dijo a CNN que las "filtraciones" están destinadas a "inflamar las tensiones" en torno a Trump.

“La continua interferencia del Departamento de Justicia en las elecciones presidenciales es vergonzosa y esta investigación sin mérito debería dejar de malgastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses en objetivos políticos demócratas”, añadió.

asf/rcr