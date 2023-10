El ejército de Israel emitió una 'orden de emergencia' para que los civiles puedan armarse, de la misma manera se solicitó a la la División de Licencias de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de ciudadanos israelíes puedan sumarse a la guerra contra la organización islamista Hamas.

"Cualquier ciudadano que cumpla con los criterios para posesión de armas de fuego, sin antecedentes penales o médicos, podrá recibir aprobación para posesión de armas de fuego", indicó el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

Frente a este llamado, muchos reservistas voluntarios se unieron a la defensa de Israel, de la misma manera más de 250 jóvenes viajaron desde Latinoamérica para enlistarse en el Ejército.

Lee también: AMLO: 720 mexicanos han sido rescatados de Israel en aviones de la Fuerza Aérea

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la modelo de OnlyFans Natalia Fadeev, una figura ya reconocida dentro de la plataforma para adultos.

"No estaré muy activa en las redes sociales. Me uní a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo. Recen por nosotros", contó a sus seguidores antes de borrar su cuenta de Instagram.

De la misma manera, la modelo israelí dice que eta puede ser "la causa del comienzo de la tercera guerra mundial. No quiero imaginar a dónde más nos podría llevar”.

Lee también: Israel descarta tregua para permitir paso de ayuda humanitaria; cifra de rehenes en poder de Hamas sube a 199

A través de su cuenta en Tiktok, la modelo de OnlyFans ha compartido parte de su entrenamiento militar y cómo van sus días mientras se encuentra en el Ejército de Israel.

Cabe destacar que el servicio militar es obligatorio en este país y todos sus ciudadanos, hasta los 40 años, son reservistas y deben atender este llamado.

La tensión en la región se disparó desde la incursión de Hamas. Del lado israelí murieron unas mil 400 personas, la gran mayoría civiles, en la operación de la organización islamista. La respuesta israelí ha sido devastadora y lleva 10 días bombardeando la Franja de Gaza, con un saldo de al menos 2 mil 808 palestinos muertos y 10 mil 850 heridos.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare