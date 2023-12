El gobierno de Joe Biden liberó este miércoles al empresario colombiano Alex Saab, en un intercambio por ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, varios de ellos acusados de participar en supuestos planes para atentar contra Nicolás Maduro. La información aún es escasa y no se conocen los alcances de la negociación.

Hace apenas unos días apareció su esposa Camilla Fabri en un video en el que mostró imágenes inéditas de Alex Saab con sus hijas más pequeñas. "Es el motor de la familia. Ser un buen papá es el don más grande que tiene. Los recuerdos me duelen. Lo queremos de vuelta a casa. Para nosotros, como familia, el tiempo se paralizó", dijo la mujer, que dice ser activista en el país por los derechos humanos.

Quizá era un presagio de lo que ocurriría poco después. La información de la excarcelación del empresario colombiano, quien estaba procesado por lavado de dinero, la confirmó la agencia de noticias The Associated Press, luego de varias horas de especulaciones. Aunque no está claro si Nicolás Maduro dejará ir solo a algunos de los estadounidenses presos en Venezuela o a todos. Porque Alex Saab no era cualquier preso, es una pieza clave para el régimen socialista.

Según el chavismo, Alex Saab es su supuesto "agente antibloqueo", pero para periodistas de investigación, que por años le siguieron las huellas, no es más que un empresario corrupto que, entre las sombras, consiguió jugosos contratos con el Estado y que sacó provecho del sufrimiento de los venezolanos en la época de mayor hambruna y necesidad. Entre los negocios turbios, se menciona la venta de comida de mala calidad que distribuían los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

La justicia estadounidense acusaba a Alex Saab de blanquear, en un complejo entramado, 350 millones de dólares defraudados a Venezuela a través del control cambiario.

En una entrevista reciente, el periodista venezolano Roberto Deniz, quien salió del país con su equipo de Armando.Info por las amenazas en su contra luego de que comenzaron a revelar los negocios poco transparentes de Alex Saab, dijo el martes 19 de diciembre que por las manos del «diplomático» chavista pasaron hasta 10 mil millones de dólares.

"Estoy convencido de que no tenemos la película completa de Alex Saab, de las cosas que manejó y que hizo por delegación de Nicolás Maduro. Pero, si nos basamos en toda la evidencia que hemos obtenido en Armando.Info y en todos los negocios, desde los tiempos en los que llegó a sacar provecho al control de cambio en Venezuela, del negocio de los alimentos, del oro y del petróleo, estoy convencido, y así lo hemos demostrado, de que por sus manos pasaron entre 8 mil y 10 mil millones de dólares", afirmó.

Deniz destacó que el gobierno de Nicolás Maduro no explicó por qué Alex Saab tenía tantas prerrogativas y virtudes para manejar grandes cantidades de dinero, y en el peor momento económico de Venezuela.

La extradición de Alex Saab a EU

El 16 de octubre de 2021 a Alex Saab lo extraditaron a Estados Unidos después de un largo proceso legal en Cabo Verde, donde lo detuvieron el 12 de junio, cuando su avión hizo una escala en el aeropuerto Amílcar Cabral, en la isla de Sal del archipiélago africano, para repostar combustible. La policía lo detuvo por petición de una solicitud de Estados Unidos cursada por la Policía Internacional.

Todo el proceso en Cabo Verde estuvo dilatado por el chavismo, con apelaciones a cada decisión de la justicia caboverdiana. Desde su captura, el régimen socialista aseguró que el colombiano gozaba de una supuesta inmunidad diplomática y que jamás debieron detenerlo, por lo que afirmaba que el proceso era inconstitucional.

Aunado al asedio comunicacional, a las críticas y las acusaciones contra las autoridades de Cabo Verde y a la justicia independiente de ese país, de supuestamente subordinarse a los intereses políticos de Estados Unidos, con el fin único de lograr la salida de Nicolás Maduro en el poder, en los últimos tres años el chavismo ha mantenido amplia campaña en un intento de limpiar la imagen de Alex Saab y de exigir su liberación.

Ahora, si bien el chavismo logró su objetivo, la liberación de Alex Saab no ocurrió porque la Justicia estadounidense lo haya encontrado inocente de los cargos para blanquear dinero que se le acusan, sino porque al gobierno de Joe Biden, de fondo, le interesa regresar a casa a los ciudadanos estadounidenses que estaban como rehenes en Venezuela, y más cuando se acerca un año electoral en el que muy posiblemente buscará la reelección.

Alex Saab, un diplomático del que nadie sabía nada

En Venezuela no se sabía de las supuestas funciones diplomáticas de Alex Saab, tampoco de que supuestamente era un ciudadano venezolano, sino hasta después de su detención. El entonces canciller Jorge Arreza se vio obligado finalmente a mencionarlo, pero en un comunicado en el que aseguró que el empresario era un «agente» del régimen.

Allí fue cuando se conocieron las supuestas «responsabilidades diplomáticas» desde abril del año 2018 de gestionar —con países aliados al chavismo como Irán, Rusia y Turquía— medicamentos, insumos médicos, alimentos y otros bienes de carácter humanitario para atender la pandemia de coronavirus.

Y así como el régimen venezolano tuvo que hablar de él, también su esposa Camilla Fabri, investigada en Italia por presunto lavado de dinero, comenzó a aparecer en los medios del chavismo y en protestas, identificándose como activista por los derechos humanos y denunciando la «ilegalidad» de la detención de su esposo.

Tanto ella como Alex Saab preferían pasar desapercibidos.

El negocio de las casas prefabricadas en Venezuela

De hecho, antes de que en una foto apareciera esposado en Cabo Verde, la última aparición pública que tuvo el empresario colombiano fue en 2011, cuando firmó en el Palacio de Miraflores, en presencia de Hugo Chávez y del expresidente Juan Manuel Santos, un contrato para la construcción de casas prefabricadas en Venezuela. Ese negocio lo hizo representando al Fondo Global de Construcción, una compañía que recibió entre 2012 y 2013 alrededor de 159 millones de dólares, aunque solo entregó materiales equivalentes a 3 millones de dólares, según una investigación publicada por Armando.Info.

Pero, de acuerdo con el medio de investigación, ese no fue el único gran negocio de Alex Saab. En el año 2016, cuando la agobiante crisis económica y la escasez de alimentos impactaron a los venezolanos, el "salvador" de la revolución bolivariana consiguió una nueva oportunidad de hacer crecer su fortuna. Indicó Armando.Info que Group Grand Limited, una compañía registrada en Hong Kong y vinculada al colombiano, tenía el control de las importaciones de comida, de dudosa calidad y en sobreprecio.

Se desconoce la cifra exacta de cuánto dinero recibió Alex Saab de los contratos que logró en Venezuela. Porque, además, sus tentáculos alcanzaron varios sectores del país, como el del petróleo y del oro, las investigaciones. Maduro tenía (o tiene) tanta confianza en su ficha que hasta lo encargó para que lograra la importación de gasolina al país, cuando se registraba una escasez de niveles históricos.

Tras la liberación de Saab por el acuerdo con Estados Unidos, el colombiano regresó ya a Caracas.

