El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciará este miércoles junto al empresario Elon Musk, en Twitter, su candidatura a las primarias republicanas con vistas a las presidenciales de 2024, informó este martes el canal Fox News.

Otros candidatos que ya alzaron la mano son:

Donald Trump

El expresidente lanzó oficialmente su campaña en noviembre, días después de las elecciones intermedias. CNN recordó que nunca dejó de postularse después de 2020, continuando celebrando mítines de estilo de campaña con partidarios.

Nikki Haley

"Es hora de que una nueva generación de liderazgo redescubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito", dijo en un video anunciando su candidatura.

En febrero pasado, la exembajadora en la ONU, de 51 años, se convirtió en la primera republicana en dar un paso al frente para disputar la candidatura presidencial del partido a Trump (2017-2021).

Vivek Ramaswamy

"Empresario multimillonario y escritor, se describe como “anti-woke” y se ha hecho un nombre en los círculos de derecha por oponerse a los esfuerzos de las empresas para promover causas políticas, sociales y medioambientales", indica el medio de The New York Times.

Asa Hutchinson

De acuerdo con el Times, Hutchinson, "dos veces gobernador de Arkansas que dejó el puesto en enero, es uno de un número relativamente reducido de republicanos que han criticado abiertamente al expresidente Donald Trump".

Tim Scott

El único senador negro del Partido Republicano estadounidense, arrancó oficialmente este lunes su campaña para las presidenciales de 2024 con la promesa de devolver la esperanza al país y de garantizar la seguridad en la frontera con México.

"Si no controlas tu puerta trasera, no es tu casa. Y si la frontera sur es insegura, no es tu país", dijo en su ciudad natal, North Charleston (Carolina del Sur), en el primer mitin de su candidatura para la nominación de su partido a esos comicios.

Otro aspirante es el locutor de radio conservador Larry Elder.

Para este miércoles está convocada una manifestación en Miami, cerca de un hotel donde se reunirán simpatizantes de DeSantis con motivo de su casi segura candidatura.

