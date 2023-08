Bruselas.— El brazo científico y de divulgación de conocimiento de la Unión Europea (UE) muestra en un estudio que los problemas de carácter económico constituyen la mayor preocupación de los jóvenes de México.

De acuerdo con el Latinobarómetro, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, más de la mitad de la población mexicana de entre 18 y 29 años está preocupada por los temas de índole económico: 55%. En comparación con el resto de América Latina, sólo la juventud de Venezuela, Ecuador y Costa Rica considera los problemas relacionados con la economía como los más importantes.

México también destaca por tener la mayor proporción de jóvenes que considera las cuestiones asociadas a la seguridad como las más relevantes. El 14% considera este rubro como prioritario, detrás de dominicanos, uruguayos y salvadoreños, con indicadores que van de 17% a 28%, respectivamente.

El porcentaje de encuestados mexicanos que menciona las cuestiones sociales como las más importantes equivale a 12%, seguido por la política con 9%. Los asuntos medioambientales no son considerados como los problemas más importantes por los jóvenes mexicanos, pero están entre los índices más elevados en la región, con 1.2%.

El estudio está dirigido a identificar los principales temas para la juventud latinoamericana con miras a desarrollar políticas de cooperación en el marco del Plan de Acción para la Juventud que abarca hasta 2027. Examina las opiniones de los jóvenes de América Latina y el Caribe sobre cinco áreas: acceso y transformación digital; protección del medio ambiente y acción climática; cohesión social y desigualdades; democracia y participación política, y actitud hacia la UE.

“En la actualidad, los jóvenes de la región sólo representan una de cada cuatro personas. Con una tendencia a la baja en la proporción de jóvenes en el continente, es fundamental formular políticas para su participación y empoderamiento”. El documento señala también que uno de cada cinco jóvenes latinoamericanos experimenta dificultades en la transición a la edad adulta al no tener trabajo ni estar involucrado en la academia. Indica que los mexicanos no están satisfechos con la distribución de ingresos: 73% considera que es injusta o muy injusta la repartición de la riqueza.

“El tráfico de seres humanos, así como de drogas y armas, la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero siguen siendo retos importantes para las comunidades de América Latina (...) Los resultados de la encuesta muestran que las perspectivas y la capacidad de actuación de los jóvenes suelen verse limitadas por la falta de un acceso inclusivo a la justicia”.

Tres de cada cuatro jóvenes mexicanos piensan que el acceso a la justicia es injusto (50%) o muy injusto (28%). “La cohesión social no puede prescindir de la igualdad de género. Garantizar la igualdad de género no es sólo un derecho sostenible, sino humano. La igualdad de género requiere esfuerzos adicionales y una mayor integración de las políticas de cohesión social en la región”, indica. La mayoría de los mexicanos dice que la igualdad entre hombres y mujeres no está garantizada o no en lo absoluto, 45% y 11%. El indicador muestra que 57% de los hombres jóvenes mexicanos está completamente dispuesto a manifestarse para mejorar la sanidad y la educación, el nivel más bajo en toda la región.

