En un fallo sin precedentes, la Corte Suprema de Colorado decidió este martes que Donald Trump no puede participar en las primarias republicanas de ese estado en 2024 debido a estar “descalificado” para estar al frente de la presidencia de Estados Unidos.

“La mayoría del tribunal sostiene que el presidente Trump está descalificado para el despacho presidencial de acuerdo con la sección tercera de la décimo cuarta enmienda de la Constitución”, determinó la Corte.

“Porque está descalificado, sería un acto erróneo bajo el código electoral del estado de Colorado que aparezca como candidato en la boleta de las primarias presidenciales”, añadió.

La campaña de Trump, favorito entre los precandidatos republicanos que aspiran a llegar a la Casa Blanca, reaccionó de inmediato prometiendo apelar la sentencia, que sacude la arena política de Estados Unidos.

La enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos, que a finales del siglo XIX estableció los derechos de ciudadanía y los derechos civiles, le prohíbe a los estadounidenses competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna.

Ratificada tras la Guerra Civil (1861-1865), la enmienda tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. La decisión del tribunal contra Trump deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del no gubernamental grupo Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), que argumenta que el republicano no es elegible para competir por la Presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 perpetrado por sus partidarios.

“Trump incitó a una turba violenta a atacar nuestro Capitolio para detener el traspaso pacífico de poder bajo nuestra Constitución”, dijo Eric Olson, abogado de CREW, en su argumento de apertura. “El 6 de enero fue una insurrección contra la Constitución y Trump participó de ella”, añadió. Esta decisión contradice la sentencia de la jueza Sarah Wallace, de Denver, quien falló que Trump participó en una insurrección, pero que podía competir porque la sección tercera de la enmienda no se aplica a quienes compiten por la Presidencia. Sin embargo, los electores, con el apoyo de CREW, apelaron, lo que derivó en la respuesta del máximo tribunal de Colorado.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, poco después del anuncio emitió en la noche de este martes un comunicado para calificar la decisión de “completamente errónea” y “profundamente antidemocrática”. “Rápidamente presentaremos una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud simultánea para suspender esta decisión”, anunció Cheung.

El fallo de este martes solo se aplica a Colorado, pero tiene el potencial de frenar la candidatura de Trump si la confirma el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, aunque este puede decidir también que no le compete ocuparse de este asunto. La Corte de Colorado, íntegramente compuesta por jueces nominados por gobernadores demócratas, congeló la decisión hasta el 4 de enero de 2024, para dar tiempo a las apelaciones. Colorado, que ha votado en las últimas cuatro presidenciales por los candidatos del Partido Demócrata, celebrará sus primarias el 5 de marzo, en el llamado Supermartes, cuando unos 15 estados sellan las nominaciones de sus partidos. Una apelación podría garantizar que el nombre del expresidente figure en la contienda mientras el caso es resuelto. Pero lo cierto es que Trump perdió en Colorado en 2016 y 2020, así que el fallo en sí no afecta sus opciones como candidato. Trump, de hecho, es favorito según sondeos y arrasaría en la nominación republicana. Sin embargo, esto podría servir de precedente para ataques judiciales parecidos en Estados más decisivos, con casos similares ya descartados en Minnesota y Michigan. Trump será juzgado en Washington en marzo acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

