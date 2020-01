Los incendios forestales en Australia continúan y ya son más de mil millones de animales que han fallecido como consecuencia de este gran desastre.

La cifra de animales muertos va en aumento y los que han logrado sobrevivir tienen el hábitat destrozado y muchos problemas para alimentarse. Ante esto, el gobierno de Nueva Gales puso en marcha la “Operación Rock Wallaby" que no tardó en hacerse viral en Facebook.



Operation Rock Wallaby #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020