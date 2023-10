La demócrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, dijo este martes que el recién nombrado presidente interino, el representante republicano Patrick McHenry, de Carolina del Norte, le ordenó desalojar su oficina en el edificio del Capitolio.

“Vamos a reasignar el h-132 para uso en la oficina del presidente. Por favor, desocupe el espacio mañana”, decía un correo, que vieron medios como CNN y NBC News.

“Con todas las decisiones importantes que debe abordar el nuevo liderazgo republicano, que todos estamos esperando ansiosamente, una de las primeras acciones tomadas por el nuevo presidente pro tempore fue ordenarme que abandonara inmediatamente mi oficina en el Capitolio”, dijo Pelosi en un comunicado.

Lee también: Kevin McCarthy es destituido como presidente de la Cámara de Representantes

La mayoría de los legisladores de la Cámara de Representantes tienen sus oficinas en edificios al otro lado de la calle, pero Pelosi ha tenido una en el Capitolio porque es ex presidenta de la Cámara Baja. Gracias

Una fuente familiarizada con la situación dijo, indicó NBC News, que "esta decisión fue tomada por la oficina del ex presidente, no por el Comité de Administración de la Cámara".

Un portavoz del ex presidente Kevin McCarthy, republicano por California, declinó hacer comentarios. La oficina de McHenry no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes por la noche.

McHenry asumió el cargo de presidente interino después de que ocho republicanos se unieran a los demócratas para votar para derrocar a McCarthy como presidente, un esfuerzo iniciado por el representante Matt Gaetz, republicano por Florida.

Pelosi no estuvo presente en la votación del martes. “Lamentablemente, debido a que estoy en California para lamentar la pérdida y rendir homenaje a mi querida amiga Dianne Feinstein, no puedo recuperar mis pertenencias en este momento”, dijo Pelosi en su declaración.

Lee también: Kevin McCarthy: Cámara Baja de EU aprueba someter a votación la destitución de su líder

Feinstein murió la semana pasada a los 90 años ."Este desalojo es una marcada desviación de la tradición", añadió Pelosi en su declaración.

“Como presidenta, le di al ex presidente [Dennis] Hastert un conjunto de oficinas significativamente más grande durante el tiempo que quisiera. El espacio de oficina no me importa, pero parece ser importante para ellos”, dijo Pelosi.

Pelosi fue la primera mujer presidenta de la Cámara y ocupó ese cargo durante un total de ocho años, de 2007 a 2011 y nuevamente de 2019 a 2023.

"Ahora que el nuevo liderazgo republicano ha resuelto este importante asunto, esperemos que se pongan a trabajar en lo que es verdaderamente importante para el pueblo estadounidense".

Como portavoz pro tempore, el título oficial de McHenry, el congresista presidirá la votación y la selección del próximo presidente de la Cámara Baja, con la capacidad de hacer un receso de la cámara, suspenderla y reconocer las nominaciones de los presidentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rmlgv